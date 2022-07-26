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Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörü Sakarya'da buluşacak

26.07.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sapanca ilçesinde 7-10 Eylül'de düzenlenecek Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali'nde yurt içi ve dışından firmalar ürünlerini sergileyecek

Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali, 7-10 Eylül'de Sakarya'da düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, beşincisi gerçekleştirilecek festivalin koordinasyon toplantısı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin başkanlığında yapıldı.

Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisinde hazırlanan 60 bin metrekarelik alanda Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) iş birliğiyle düzenlenecek festivalde yurt içi ve dışından firmalar ürünlerini sergileyecek. 225 standın kurulacağı festivali 35 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Toplantıda konuşan Yüce, festivalin şehrin adının duyurulmasına önemli katkı sağladığını belirtti.

Fuara hazırlık aşamasında paydaş tüm kurumlarla istişare içinde olacaklarını kaydeden Yüce, "Misafirlerimizin mağdur olmamaları adına gerekli önlemlerin de hepsini almış olacağız. Gerek altyapı gerekse üstyapıda ihtiyaçları çözüme kavuşturacağız. Böylesine önemli bir fuarın Sakarya'nın marka değerine önemli katkılar sunduğuna inanıyorum. Şehrimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Sakarya Sanayi ve Ticaret Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem, paydaş kurum ve sektör temsilcileri yer aldı.

Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörü Sakarya'da buluşacak

- Sapanca ilçesinde 7-10 Eylül'de düzenlenecek Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali'nde yurt içi ve dışından firmalar ürünlerini sergileyecek

Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörü Sakarya'da buluşacak

Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörü Sakarya'da buluşacak

Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörü Sakarya'da buluşacak

Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörü Sakarya'da buluşacak

Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörü Sakarya'da buluşacak

Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörü Sakarya'da buluşacak

Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörü Sakarya'da buluşacak

Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörü Sakarya'da buluşacak

Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörü Sakarya'da buluşacak

Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörü Sakarya'da buluşacak

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