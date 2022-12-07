Portekiz İsviçre'yi 6-1 mağlup etti, bu olay skorun da önüne geçti! Ronaldo'nun sevgilisi sonunda patladı...

SEVGİLİSİNDEN TEPKİ

Karşılaşma 6-1'lik Portekiz üstünlüğü ile tamamlansa da Ronaldo'nun ilk 11'de başlamaması karşılaşmanın en çok konuşulan olayı oldu. Bu karara en büyük tepkilerden biri de yıldız oyuncunun sevgilisi Georgina Rodriguez'den geldi. Yıldız futbolcunun sevgilisi mücadeleyi çocukları ve arkadaşlarıyla locadan izlerken maçtan sonra Instagram’dan yaptığı paylaşım gündeme oturdu.