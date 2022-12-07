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Portekiz İsviçre'yi 6-1 mağlup etti, bu olay skorun da önüne geçti! Ronaldo'nun sevgilisi sonunda patladı...

07.12.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında Portekiz ile İsviçre karşı karşıya gelirken, mücadelede Portekiz'in 6-1'lik farklı üstünlüğü ile tamamlandı ve adını çeyrek finale yazdıran taraf Portekiz oldu. Karşılaşmaya yıldız oyuncu Ronaldo yedek kulübesinde başlarken, 73. dakikada oyun dahil olabildi. Teknik direktörün bu kararı bazı çevrelerce eleştiri alırken, Ronaldo'nun sevgilisi Georgin Rodriguez de bu karara tepki verenler arasındaydı. İşte detaylar...

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Katar Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ederken, kupanın güçlü ekiplerinden Portekiz, son 16 turu karşılaşmasında İsviçre ile karşı karşıya gelirken, Portekiz'in süper yıldızı Ronaldo karşılaşma öncesi adeta şoku yaşamıştı.

Karşılaşma öncesi Portekiz basınından A Bola tarafından hafta içi yapılan ankete katılan Portekizli futbolseverlerin, %70'lik bölümü Ronaldo'nun çeyrek final biletinin kovalanacağı İsviçre karşılaşmasına ilk 11'de çıkmaması yönünde oy vermişti.

Çeyrek finalisti belirleyen zorlu maç öncesi Cristiano Ronaldo’nun ilk 11’de yer bulamaması tüm dünyayı şoke ederken, yıldız oyuncu karşılaşmanın 73. dakikasında oyuna dahil olmuştu.

İLK KEZ KULÜBEDE BAŞLADI

İLK KEZ KULÜBEDE BAŞLADI

37 yaşındaki yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, Portekiz formasıyla EURO 2008'deki İsviçre maçından bu yana ilk kez büyük bir turnuvada yedek olarak başladı.

SEVGİLİSİNDEN TEPKİ

SEVGİLİSİNDEN TEPKİ

Karşılaşma 6-1'lik Portekiz üstünlüğü ile tamamlansa da Ronaldo'nun ilk 11'de başlamaması karşılaşmanın en çok konuşulan olayı oldu. Bu karara en büyük tepkilerden biri de yıldız oyuncunun sevgilisi Georgina Rodriguez'den geldi. Yıldız futbolcunun sevgilisi mücadeleyi çocukları ve arkadaşlarıyla locadan izlerken maçtan sonra Instagram’dan yaptığı paylaşım gündeme oturdu.

Maçın ardından Rodriguez sosyal medya hesabından paylaşım yapan Rodriguez "Tebrikler Portekiz. 11 oyuncu marşı söylerken tüm gözler onların üzerindeydi. Dünyanın en iyi oyuncusunu 90 dakika boyunca zevkle izleyememek ne yazık!"

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