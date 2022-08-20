Milli takımın önemli isimlerinden Travante Williams ise antrenman yaptıkları salonu çok beğendiğini ifade etti.

Portekiz Milli Basketbol Takımı, hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor

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