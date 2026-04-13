Puan kaybı sonrası Okan Buruk'a çok sert sözler! "Başkanın yerinde olsam..."

Galatasaray ligin 29. hafta mücadelesinde Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı. Sarı-Kırmızılılar'ın en yakın rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkı bu karşılaşmanın ardından 2'ye düşerken yaşanan bu beklenmedik kayıp tepkileri de beraberinde getirdi.
Usta isimler mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunurken tecrübeli gazeteci Levent Tüzemen "Sayın Dursun Özbek'in yerinde olsam, Okan Buruk'u çağırır "Ruh halin kötüyse kenara çekil, biz başka bir hocayla devam edelim!" derim. Galatasaray, kalan haftalarda Okan Buruk ile şampiyon olamaz. Bu ruh haliyle olamaz, net söylüyorum!" dedi.
"Kartlar yeniden mi dağıtılacak! Bu maçtan önce Galatasaray'ın şampiyon olmaması için bir mucize lazım düşüncemiz gerçek mi olacak! Galatasaray hiç ama hiç, hesapta olmayan bir puan kaybı yaşadı. Bütün kabahat ikinci yarıda teknik kadro ve oyuncuların vurdumduymazlığı... Koskoca maçta Galatasaray'ın pozisyonu var mı pek fazla yok. Normal şartlar altında Galatasaray, Kocaelispor gibi bir takıma 10 dakikada buldukları pozisyonu maç boyu bulamadılar. Peki bundan sonra ne olacak? İşte o belli değil. Belki de iki hafta sonra oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tarihi finallerden biri yaşanacak."
"Galatasaray iki maçın ardından seyircisi önünde, ligin az gol atan temaslı ve birebir markajlı oyunu seven ve de iyi savunma yapan takımı Kocaelispor'a karşıydı... Rakip ön bölgeye ilk yarıda neredeyse hiç çıkmadan topun arkasında 5-4-1 ile resmen kalıp gibi durdu. Galatasaraylı oyuncularda tuhaf bir gerginlik, oyuna soğukluk vardı. O bilinen ateşli seyirci bile baygındı. Barış stoperlerin arasında kayboldu. Jakobs'un asistinde Smolcic topa yükselemeyince Sane ile atılan gol dışında organize atak yapamadılar."
"Şampiyonluk yarışında ne kadar deneyimli olursanız olun son haftalar yaklaştıkça stres artar. Tıklım tıklım dolu tribünler ve büyük taraftar desteğine rağmen Galatasaray, Kocaelispor'u bunaltamadı. Şampiyonluk yolunda kazanamamak büyük darbe oldu kuşkusuz."
"Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'un gereksiz yere yarattığı Kocaeli gerginliği nedeniyle şampiyonluk yolunda çok önemli bir yara aldı. Göztepe galibiyetinden sonra Kocaeli'ye karşı intikam meşaleleri yakan Okan Buruk yüzünden Galatasaray ağır bir bedel ödedi. Bir teknik adam, rakibi için böyle bir sorumsuz açıklama yapar mı? Okan Hoca öyle bir zihinsel dağınıklık yaşıyor ki takımına ve oyuna odaklanacağına rakipleri ile uğraşmayı kendine hedef olarak kabul ediyor. Liverpool'a karşı İstanbul'daki iki maçta 1-0'lık skoru koruyabilecek oyunu sergileyen bir Galatasaray, hocasının dağınıklığı nedeniyle Kocaeli önünde 1-0 öne geçmesine rağmen skoru maalesef koruyamadı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Buruk'u karşısına alıp gerekli konuşmaları yapmalı. Eğer zihinsel olarak hazır değilse çözüm üretmeli."
"Galatasaray için son tehlikeli iki viraj vardı. Biri Göztepe, diğeri Kocaeli. Öyle bir beraberlik ki bu beraberlik Galatasaray'ı şampiyonluktan edebilir. Kocaeli hak etti. Okan Buruk seyretti. Selçuk İnan'ı da tebrik etmek lazım."
Okuyucu Yorumları 0 yorum