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Rekor kırılacak! Galatasaray'ın yıldızı Icardi sonunda patladı, PSG yönetimi şaşkına döndü... Başkan Dursun Özbek harekete geçti

13.01.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon Okan Buruk ile iyi bir grafik yakalayan ve şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray'da özellikle oynadığı son maçlardaki katkısıyla alkış toplayan Arjantinli yıldız Mauricio Icardi'nin Sarı-Kırmızlılar ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Yıldız oyuncu takımda kalmak için ısrar ederken, PSG yönetimini şaşırtan bir çıkış yaptı. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray geride kalan 18 haftada topladığı 39 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Sezon sonunda kupayı müzesine götürerek şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, hasreti dindirmek isterken transferde de harekete geçmiş durumda.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM 

EN AZ GOL YİYEN TAKIM 

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon oynadığı 17 müsabakada 13 gol yedi. Sarı-Kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Cim Bom ayrıca bu sezon ligde oynadığı 7 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.

Öte yandan sezon başında Fransız devi Paris Saint Germain'den kiralık olarak kadroya katılan Mauro Icardi, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbinin ikinci golünde Kerem Aktürkoğlu'na gol pası verdi. Arjantinli oyuncu maçın son dakikasında Serdar Aziz'den topu kapmasının ardından dar açıdan muhteşem bir vuruş yaparak maçın skorunu belirledi. Mauro Icardi attığı golün ardından büyük sevinç yaşadı. Arjantinli oyuncu, formasını çıkarttığı için sarı kartla cezalandırılmıştı.

HER ŞEY ICARDI İÇİN 

HER ŞEY ICARDI İÇİN 

Performansıyla büyük alkış toplayan Arjantinli için harekete geçen yönetim, büyük bir transfer operasyonuna hazırlanıyor. Fanatik'te yer alan habere göre; Sezon başında Mauro Icardi'yi PSG'den sadece maaşının 750 bin Euro'luk kısmınını artı imza parası ödeyerek kiralayan Sarı-Kırmızılılar, bir süredir 29 yaşındaki futbolcunun kiralama kontratını 1 sezon daha uzatmaya çalışıyordu.

SONUNDA PATLADI! 

SONUNDA PATLADI! 

PSG'nin satmayı düşünmediği oyuncu Fransız devinin ısrarı sonrası kalmak istediğini belirtirken, "Ben burada kalmaya hazırım, kulüplerin anlaşması yeterli, gitmeme izin verin" demesi, sonrası Başkan Dursun Özbek'le Erden Timur'un yaptığı son toplantıdan, "Böyle bir yıldızın yolu bir daha kolay kolay Türkiye'ye düşmez" düşüncesiyle kesenin ağzını açma kararı çıktı.

REKOR TRANSFER 

REKOR TRANSFER 

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Sarı-Kırmızılı yönetim ise tüm şartları zorlamaya hazırlanırken, bu kez Arjantinli golcünün bonservisini alma fikri üzerinde uzlaşıldı. Yönetimin kişisel kefaletler kullanılarak ortaya koyduğu bütçe ise tam 15 milyon Euro. Eğer PSG kabul ederse, 29 yaşındaki golcünün bonservisinin bu ay itibarıyla alınması planlanıyor. Böylece Süper Lig tarihinin en yüksek bütçeli transferlerinden biri gerçekleşmiş olacak.

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