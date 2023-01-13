Rekor kırılacak! Galatasaray'ın yıldızı Icardi sonunda patladı, PSG yönetimi şaşkına döndü... Başkan Dursun Özbek harekete geçti

REKOR TRANSFER

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Sarı-Kırmızılı yönetim ise tüm şartları zorlamaya hazırlanırken, bu kez Arjantinli golcünün bonservisini alma fikri üzerinde uzlaşıldı. Yönetimin kişisel kefaletler kullanılarak ortaya koyduğu bütçe ise tam 15 milyon Euro. Eğer PSG kabul ederse, 29 yaşındaki golcünün bonservisinin bu ay itibarıyla alınması planlanıyor. Böylece Süper Lig tarihinin en yüksek bütçeli transferlerinden biri gerçekleşmiş olacak.