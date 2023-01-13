Rekor kırılacak! Galatasaray'ın yıldızı Icardi sonunda patladı, PSG yönetimi şaşkına döndü... Başkan Dursun Özbek harekete geçti

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray geride kalan 18 haftada topladığı 39 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Sezon sonunda kupayı müzesine götürerek şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, hasreti dindirmek isterken transferde de harekete geçmiş durumda.
Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon oynadığı 17 müsabakada 13 gol yedi. Sarı-Kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Cim Bom ayrıca bu sezon ligde oynadığı 7 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.
Öte yandan sezon başında Fransız devi Paris Saint Germain'den kiralık olarak kadroya katılan Mauro Icardi, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbinin ikinci golünde Kerem Aktürkoğlu'na gol pası verdi. Arjantinli oyuncu maçın son dakikasında Serdar Aziz'den topu kapmasının ardından dar açıdan muhteşem bir vuruş yaparak maçın skorunu belirledi. Mauro Icardi attığı golün ardından büyük sevinç yaşadı. Arjantinli oyuncu, formasını çıkarttığı için sarı kartla cezalandırılmıştı.
Performansıyla büyük alkış toplayan Arjantinli için harekete geçen yönetim, büyük bir transfer operasyonuna hazırlanıyor. Fanatik'te yer alan habere göre; Sezon başında Mauro Icardi'yi PSG'den sadece maaşının 750 bin Euro'luk kısmınını artı imza parası ödeyerek kiralayan Sarı-Kırmızılılar, bir süredir 29 yaşındaki futbolcunun kiralama kontratını 1 sezon daha uzatmaya çalışıyordu.
PSG'nin satmayı düşünmediği oyuncu Fransız devinin ısrarı sonrası kalmak istediğini belirtirken, "Ben burada kalmaya hazırım, kulüplerin anlaşması yeterli, gitmeme izin verin" demesi, sonrası Başkan Dursun Özbek'le Erden Timur'un yaptığı son toplantıdan, "Böyle bir yıldızın yolu bir daha kolay kolay Türkiye'ye düşmez" düşüncesiyle kesenin ağzını açma kararı çıktı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Sarı-Kırmızılı yönetim ise tüm şartları zorlamaya hazırlanırken, bu kez Arjantinli golcünün bonservisini alma fikri üzerinde uzlaşıldı. Yönetimin kişisel kefaletler kullanılarak ortaya koyduğu bütçe ise tam 15 milyon Euro. Eğer PSG kabul ederse, 29 yaşındaki golcünün bonservisinin bu ay itibarıyla alınması planlanıyor. Böylece Süper Lig tarihinin en yüksek bütçeli transferlerinden biri gerçekleşmiş olacak.