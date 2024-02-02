Restoranda çektiği video gündem olmuştu... Demet Akalın'ın eleştirilerine ateş püskürdü! "Aynı ülkede olmaktan utanıyorum"

Bir TikTok kullanıcısı gıda enflasyonuna dikkat çekmek için restorana giderken yanında kap götürdü. Ve kalan yemekleri kaplara konulması konusunda bir video çekti. Videosu kısa sürede viral oldu.
Bir TikTok kullanıcısı gıda enflasyonuna tepki çekmek için restorana giderken yanında saklama kabı götürerek restoranda artan yemekleri kaba koyup evine götürdüğünü söyledi.
Viral olan videoda kadın masada artan yemekleri saklama kabına koyduğunu göstermiş ve herkesi bunu yapmaya davet etmişti.
Kadın, çektiği videoda ”Garsonlar bana garip garip bakıyor, eşim bile. Asıl ayıp olan kalan yemeği yanımda getirdiğim kutuya koymak değil, ayıp olan yemeği çöpe atmaktır” ifadelerini kullandı.
Sözleri gündem olan kadının videosu sosyal medyada çok konuşuldu. Kadına hem destek mesajı hem de eleştiriler yapıldı.
Demet Akalın ve Jess Molho’nun sunuculuğunu yaptığı “Gel Konuşalım” programında da bu video konuşuldu.