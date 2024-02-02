MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Restoranda çektiği video gündem olmuştu... Demet Akalın'ın eleştirilerine ateş püskürdü! "Aynı ülkede olmaktan utanıyorum"

Restoranda çektiği video gündem olmuştu... Demet Akalın'ın eleştirilerine ateş püskürdü! "Aynı ülkede olmaktan utanıyorum"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
02.02.2024 10:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde gittiği restoranda artan yemekleri saklama kabına koyduğu video ile bir sosyal medya kullanıcısı dikkatleri üzerine çekmişti. Sosyal medya kullanıcısının videosu Demet Akalın ve Jess Molho'nun sunuculuğunu yaptığı 'Gel Konuşalım' programına konu oldu. Sosyal medya kullanıcısı Akalın‘ın kendisi hakkında yaptığı yoruma “Seninle aynı ülkede olmaktan utanıyorum” diyerek ateş püskürdü.

Bir TikTok kullanıcısı gıda enflasyonuna dikkat çekmek için restorana giderken yanında kap götürdü. Ve kalan yemekleri kaplara konulması konusunda bir video çekti. Videosu kısa sürede viral oldu.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

DEMET AKALIN'IN ELEŞTRİLERİNE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Bir TikTok kullanıcısı gıda enflasyonuna tepki çekmek için restorana giderken yanında saklama kabı götürerek restoranda artan yemekleri kaba koyup evine götürdüğünü söyledi.

Viral olan videoda kadın masada artan yemekleri saklama kabına koyduğunu göstermiş ve herkesi bunu yapmaya davet etmişti.

Kadın, çektiği videoda ”Garsonlar bana garip garip bakıyor, eşim bile. Asıl ayıp olan kalan yemeği yanımda getirdiğim kutuya koymak değil, ayıp olan yemeği çöpe atmaktır” ifadelerini kullandı.

Sözleri gündem olan kadının videosu sosyal medyada çok konuşuldu. Kadına hem destek mesajı hem de eleştiriler yapıldı.

Demet Akalın ve Jess Molho’nun sunuculuğunu yaptığı “Gel Konuşalım” programında da bu video konuşuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın sosyal medya aktan
En Çok Okunan Haberler
Taksici Oğuz Erge'nin öldürülmesine peş peşe sert tepkiler! İdam sözleri damga vurdu: Bu vatan haini katil asılmalıdır

Taksici Oğuz Erge'nin öldürülmesine peş peşe sert tepkiler! İdam sözleri damga vurdu: Bu vatan haini katil asılmalıdır

Son dakika! Gazeteci Enver Aysever gözaltına alındı

Son dakika! Gazeteci Enver Aysever gözaltına alındı

'Palalı Sabri' olarak biliniyordu! Sabri Çelebi öldürüldü

'Palalı Sabri' olarak biliniyordu! Sabri Çelebi öldürüldü

Anket sonucunda yüzde 65'in yanıtı aynı! Ne AK Parti ne CHP ne de İYİ Parti...

Anket sonucunda yüzde 65'in yanıtı aynı! Ne AK Parti ne CHP ne de İYİ Parti...

Asgari ücret zammından önce yarı yarıyaydı: Emekli olmak isteyen ev hanımlarının ödeyeceği rakam belli oldu!

Asgari ücret zammından önce yarı yarıyaydı: Emekli olmak isteyen ev hanımlarının ödeyeceği rakam belli oldu!

Erencan'ın bonservisi belli oldu! F.Bahçe...

Erencan'ın bonservisi belli oldu! F.Bahçe...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.