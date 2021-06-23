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Rezan Epözdemir kimdir? Yeni başkan yardımcısı Rezan Epözdemir, nereli kaç yaşında?

23.06.2021 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da yeni yönetim kurulu belli oldu. Galatasaray başkanı olan Burak Elmas, yönetimde görev alacak isimleri bir bir belirledi. Bu kapsamda avukat Rezan Epözdemir, başkan yardımcılığı görevine layık görüldü. Açıklanan yönetim kurulunun ardından taraftar Rezan Epözdemir'in hayatını araştırmaya başladı. Peki Rezan Epözdemir kimdir? Yeni başkan yardımcısı Rezan Epözdemir, nereli kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Galatasaray'da yeni yönetim kurulu kurulu görev dağılımı gerçekleştirildi. Yeni başkan görevine Burak Elmas, layık görülürken başkan yardımcılığı görevini ise Avukat Rezan Epözdemir üstlendi. İş ve spor dünyasından birçok müvekkili bulunan avukat Av. Dr. Rezan Epözdemir'in hayatı taraflar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Rezan Epözdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Rezan Epözdemir kimdir?

Galatasaray Spor Kulübü'nde yönetim kurulu görev dağılımı gerçekleştirildi.
Burak Elmas, yeni başkan olurken başkan yardımcılığı görevine ise sanat, iş ve spor camiasının önde gelen isimlerine vekillik eden avukat Rezan Epözdemir layık görüldü.

REZAN EPÖZDEMİR KİMDİR?

REZAN EPÖZDEMİR KİMDİR?
Rezan Epözdemir, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 2. olarak bitirmiştir. Daha sonra ise yüksek lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim dalında tamamlayarak onur derecesi ile tamamlamıştır. Epözdemir, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim dalında "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" isimli doktora tezini başarıyla tamamlayarak yüksek onur derecesi ile Hukuk Doktoru olmuştur.
"Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması", ve "Taraf Ehliyeti" olmak üzere yayınlanmış iki adet kitabı bulunan Epözdemir, iş, sanat ve spor dünyasından birçok önemli ismin vekilliğini yapmasıyla tanınmaktadır.
Öte yandan birçok gazetede hukuk ve spor üzerine çeşitli makaleler kaleme almış, yayınlanmıştır.
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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