Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın yeni transferleri için bomba sözler! Arda Güler...

Süper Lig'de heyecan 6. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 6. haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Galatasray deplasmanda Kasımpaşa ile karş karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 3-2'lik kosla Sarı-Kırmızılılar oldu. Karşılaşmanın ardından mücadeleye dair değerlendirmeler bulunan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler...

"MERTENS SAVUNMA YAPMADI"

Rıdvan Dilmen "Doğru olmayan ama seyrine doyum olmayan bir maç. Top rakipteyken ikinci bölgelerini boş bırakan iki takım görüyoruz. Mertens'in savunma yapmaması dikkat çekti. Sağdan çok geldi Galatasaray son vuruşlar başarılı olsa 3-1 4-1 olurdu. Yunus'a Antalya maçından sonra iki yıldız vermiştim. İlk maçlarda tedirgindi ama şimdi attı. Bugünde yaptığı asist ve vuruşları. Salih'le beraber Yunus Kuntz'a göz kırpıyor. Sacha Boey'in formu önemli. Yunus çok iyi bir kanat oyuncusu. Transferlere rağmen ilk 11'in oyuncularından biri.

MATA İÇİN EKİM SONUNA KADAR...

Galatasaray fazlasıyla hakketi maçı. Direkler kaleci Ertuğrul derken. Sacha Boey durmadan koşuyor. Yunus'un ileriye gidişi ortada. Oliviera araya oynuyor kritik paslar atıyor. Torreira olarak görmüştüm ama Oliviera çok faydalı bir transfer. Mertens'e zaman lazım biraz daha. 6 maç 13 puan aldı. Giresun'a beklenmedik kaybetti. Emin'in ilk golde zamanlama hatası vardı ama ben beğendim. Icardi ile ne dedi diye merak ettim Okan hocanın. Mata için Ekim sonuna kadar beklemeyelim. Icardi için de öyle.

YUNUS ASİST KEREM GOL

Okan hoca devre arası Kerem'i çıkarsa kimse bir şey diyemezdi. Kerem golleriyle Yunus asistleriyle konuşulur. Kerem ile Yunus'u ayırmak lazım. Kerem'i gollerini göreceğiz ve bu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Yunus daha futbol oynayan bir futbolcu.

YUSUF DEMİR...

Yunus Demir için Barcelona yatırım yaptı. Demir için bir yatırım yaptı ama vazgeçtiler. 2003 doğumlu oyuncu 6 milyon Euro'luk bir yatırım yaptı. Barcelona'dan Rapid Wien'e gidiyor. Bir travma olur onlarda. Galatasaray onun için bir fırsat. Çok dikkatli izlenmiştir ciddi bir rakam ödendi. Kuvvetlendikçe iyi oynayacak. Fizik olarak yeterli değil. Gelişime açık Arda Güler gibi. Jesus oynatmıyor ama Okan Buruk acaba Yusuf'a forma verecek mi? O da önemli.