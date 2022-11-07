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  4. Rıdvan Dilmen'den tepki! Arda Güler sorusuna böyle yanıt verdi

Rıdvan Dilmen'den tepki! Arda Güler sorusuna böyle yanıt verdi

07.11.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 13. haftasının dikkat çeken karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen ilk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmaya dair dikkat çeken yorumlarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlanırken, özellikle ilk yarının son anlarında Sivasspor net fırsatlardan faydalanamadı.

Mücadelenin ilk yarısının ardından usta yorumcu Rıdvan Dilmen TV 8.5'da dikkat çeken yorumlarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER...

Jorge Jesus'un Crespo, Emre Mor ve Batshuayi'yi çıkaracağını düşünüyorum.

Crespo'yu çıkarıp Zajc'ı, Batshuayi'yi çıkarıp Pedro'yu, Emre Mor'u çıkarıp Rossi'yi tercih etmesi gerek.

Arda olabilir mi sorusuna ise, "Bence Rossi'yi tercih eder" ifadelerini kullandı.

Bu 3 değişkliği sarı kart nedeniyle değil, Fenerbahçe sezon başından beri en etkisiz oyununu oynadı.

Bunun birinci ve tek sebebi hem fiziksel hem mental olarak yorgun olması.

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