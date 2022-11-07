Rıdvan Dilmen'den tepki! Arda Güler sorusuna böyle yanıt verdi

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlanırken, özellikle ilk yarının son anlarında Sivasspor net fırsatlardan faydalanamadı.
Mücadelenin ilk yarısının ardından usta yorumcu Rıdvan Dilmen TV 8.5'da dikkat çeken yorumlarda bulundu.
Jorge Jesus'un Crespo, Emre Mor ve Batshuayi'yi çıkaracağını düşünüyorum.
Crespo'yu çıkarıp Zajc'ı, Batshuayi'yi çıkarıp Pedro'yu, Emre Mor'u çıkarıp Rossi'yi tercih etmesi gerek.
Arda olabilir mi sorusuna ise, "Bence Rossi'yi tercih eder" ifadelerini kullandı.
Bu 3 değişkliği sarı kart nedeniyle değil, Fenerbahçe sezon başından beri en etkisiz oyununu oynadı.
Bunun birinci ve tek sebebi hem fiziksel hem mental olarak yorgun olması.