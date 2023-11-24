Rita Ora tüy giydi! Beyaz iç çamaşırı ve sütyensiz haliyle olay oldu

Rita Ora, Perşembe günü The MAINE Mayfair'de düzenlenen British Vogue Forces For Change partisi için oldukça cüretkardı.



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32 yaşındaki şarkıcı, her yıl düzenlenen etkinliğe gelirken tamamen şeffaf siyah bir elbisenin altına yalnızca beyaz bir iç çamaşırı giydi.

Sütyensiz haliyle dikkat çeken ve göğüslerini sergileyen Rita, önü tamamen şeffaf olan ilginç siyah elbisesiyle kesinlikle dikkatleri üzerine çekti.

Elbise aynı zamanda tuhaf, büyük boy bir yüz parçasına sahipti ve Rita girişini yaparken kesinlikle dikkatleri üzerine çekiyordu.