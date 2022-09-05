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Rize'de yağışın ardından toprak kayması nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

05.09.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de yağışın ardından toprak kayması nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

RİZE (AA) - Rize'de şiddetli yağışın ardından toprak kayması nedeniyle kapanan 15 köy yolu ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, iki gündür aralıklarla etkili olan yağış sonrasında il genelinde 15 köy yolunda toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması yaşanan bölgelerde gerekli müdahale yapılarak yollar yeniden ulaşıma açıldı.

Ardeşen-Çamlıhemşin yolunun 6. kilometresinde de gece saatlerinde toprak kayması yaşandı. Karayolları ekipleri, iş makineleri yardımıyla yolu temizleyerek ulaşıma açtı.

Öte yandan, belediye ekipleri ise derelerde tıkanma yaşanmaması için iş makineleri ile temizleme çalışması yürütüyor.

Bazı bölgelerdeki tarım arazilerinde de yağışa bağlı olarak hasar meydana geldi.

AFAD İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan 8 ekip, yağışın devam ettiği bölgelerde hazır bekletiliyor.

Rize'de yağışın ardından toprak kayması nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Rize'de yağışın ardından toprak kayması nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Rize'de yağışın ardından toprak kayması nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Rize'de yağışın ardından toprak kayması nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Rize'de yağışın ardından toprak kayması nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Rize'de yağışın ardından toprak kayması nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Rize'de yağışın ardından toprak kayması nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Rize'de yağışın ardından toprak kayması nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Rize'de yağışın ardından toprak kayması nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Rize'de yağışın ardından toprak kayması nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

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