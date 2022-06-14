Bornova Kültür Merkezi'nde uluslararası üne sahip Mehmet Balkan'ın koreografisiyle 15 Haziran'da sahnelenecek eserin dekor ve kostümleri Türk sanatçılar Tayfun Çebi ve Gülay Korkut tarafından hazırlandı.

Romanya'nın Sibiu Ballet Theatre topluluğu İzmir Festivali'nde

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