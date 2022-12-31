SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Ronaldo transferi sonrası olay! Galatasaray'ın yıldızı Al Nassr'a gidiyor... Bu iddia çok konuşulur

Ronaldo transferi sonrası olay! Galatasaray'ın yıldızı Al Nassr'a gidiyor... Bu iddia çok konuşulur

31.12.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrılan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi Suudi Arabistan ekibi Al Nassr olurken, İtalya'dan bomba bir iddia ortaya atıldı. Buna göre, Al Nassr'ın Ronaldo'nun ardından ikinci hedefi Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauricio Icardi. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın sezon başında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, sezon başındaki performansıyla eleştiri oklarının hedefi olurken, son oynadığı maçlardaki performansıyla göze girmeyi başarmıştı.

Sezon sonunda Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi sona ererken, Okan Buruk'un Arjantinli yıldızın kalması yönünde talimat verdiği biliniyordu.

Tüm bunlar yaşanırken, İtalyan basınından Galatasaray'ın golcü oyuncusu için beklenmedik bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak geniş yankı uyandıran Al Nassr'ın Arjantinli golcü ile de ilgilendiği aktarıldı.

"TÜRKİYE'DEN AYRILABİLİR"

"TÜRKİYE'DEN AYRILABİLİR"

Suudi Arabistan temsilcisinin, Icardi ile temas halinde olduğu ve 29 yaşındaki golcünün Türkiye'den ayrılabileceği ifade edildi.

TALİPLERİ VAR 

TALİPLERİ VAR 

Mauro Icardi ile ayrıca ülkesi Arjantin'den Newell's Old Boys'un da ilgilendiği ancak Al Nassr'ın transfer için daha ikna edici davrandığı kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika al nasr galatasaray icardi ronaldo manchester sezon portekizli hedefi

En Çok Okunan Haberler

Benzine 84 kuruşluk yılbaşı zammı! Motorinde yüzde 135'lik rekor artış ... (31 Aralık 2022 Güncel akaryakıt fiyatları))

Benzine 84 kuruşluk yılbaşı zammı! Motorinde yüzde 135'lik rekor artış ... (31 Aralık 2022 Güncel akaryakıt fiyatları))

Kayak merkezlerinde bile kar yağışı yok! Uzmanlar uyardı: ‘Yüksek basınç faciası’

Kayak merkezlerinde bile kar yağışı yok! Uzmanlar uyardı: ‘Yüksek basınç faciası’

VAR konuşmaları ortaya çıktı! Tarihte görülmemiş ceza...

VAR konuşmaları ortaya çıktı! Tarihte görülmemiş ceza...

Mesut Özil'in Pele paylaşımına tepkiler sürüyor!

Mesut Özil'in Pele paylaşımına tepkiler sürüyor!

Ne yaptın Okay! İngiltere onu konuşuyor...

Ne yaptın Okay! İngiltere onu konuşuyor...

O rakam herkesi şoke etti! İşte Ronaldo'nun Al Nassr'dan 1 saatte kazanacağı ücret

O rakam herkesi şoke etti! İşte Ronaldo'nun Al Nassr'dan 1 saatte kazanacağı ücret

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yılın son günü kendinize airfryer hediye etmeye ne dersiniz? "İyi ki aldım." diyeceksiniz!

Yılın son günü kendinize airfryer hediye etmeye ne dersiniz? "İyi ki aldım." diyeceksiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.