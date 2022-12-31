Ronaldo transferi sonrası olay! Galatasaray'ın yıldızı Al Nassr'a gidiyor... Bu iddia çok konuşulur

Galatasaray'ın sezon başında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, sezon başındaki performansıyla eleştiri oklarının hedefi olurken, son oynadığı maçlardaki performansıyla göze girmeyi başarmıştı.
Sezon sonunda Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi sona ererken, Okan Buruk'un Arjantinli yıldızın kalması yönünde talimat verdiği biliniyordu.
Tüm bunlar yaşanırken, İtalyan basınından Galatasaray'ın golcü oyuncusu için beklenmedik bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak geniş yankı uyandıran Al Nassr'ın Arjantinli golcü ile de ilgilendiği aktarıldı.
Suudi Arabistan temsilcisinin, Icardi ile temas halinde olduğu ve 29 yaşındaki golcünün Türkiye'den ayrılabileceği ifade edildi.
Mauro Icardi ile ayrıca ülkesi Arjantin'den Newell's Old Boys'un da ilgilendiği ancak Al Nassr'ın transfer için daha ikna edici davrandığı kaydedildi.