Sadakatsiz ne zaman başlayacak? Sadakatsiz yeni sezon ne zaman?

Sadakatsiz dizisinin sezon finali sonrası yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen gibi başarılı isimlerin rol aldığı dizinin yeni sezonuyla ekranlara dönmesi bekleniyor. Peki Sadakatsiz ne zaman başlayacak?

SADAKATSİZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eylül ayı ile beraber diziler yeni sezon bölümleriyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Diziseverler Sadakatsiz dizisinin yeni bölümlerinin başlayacağı zamanı araştırmaya başladı.

Sevilen dizinin son bölümünde Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisi olmuştu. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşmüştür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin'i döndürmeyi başaracak mıdır?

Sadakatsiz dizisinin yeni sezon çekimleri başlamış durumda. Dizinin 2. sezonuyla beraber Eylül ayında ekranlara geri dönmesi bekleniyor. Kesin tarih tam olarak netleştiğinde sayfamızda yer vereceğiz.