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Sadakatsiz ne zaman başlayacak? Sadakatsiz yeni sezon ne zaman?

12.09.2021 02:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz'in sezon finali sonrası yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Dizinin yeni sezonun ne zaman başlayacağı ve çekimlerin başlayıp başlamadığı araştırılıyor. Peki Sadakatsiz ne zaman başlayacak? Sadakatsiz yeni sezon ne zaman? İşte ayrıntılar...

Sadakatsiz dizisinin sezon finali sonrası yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen gibi başarılı isimlerin rol aldığı dizinin yeni sezonuyla ekranlara dönmesi bekleniyor. Peki Sadakatsiz ne zaman başlayacak?

SADAKATSİZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eylül ayı ile beraber diziler yeni sezon bölümleriyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Diziseverler Sadakatsiz dizisinin yeni bölümlerinin başlayacağı zamanı araştırmaya başladı.
Sevilen dizinin son bölümünde Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisi olmuştu. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşmüştür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin'i döndürmeyi başaracak mıdır?
Sadakatsiz dizisinin yeni sezon çekimleri başlamış durumda. Dizinin 2. sezonuyla beraber Eylül ayında ekranlara geri dönmesi bekleniyor. Kesin tarih tam olarak netleştiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Doktor Asya, kocası Volkan ve oğulları Ali ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişecektir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.
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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Sadakatsiz dizisi
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