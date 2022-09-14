Sağlık Bakanı Koca, 81 il sağlık müdürü ile "Beyaz Reform" gündemiyle bir araya geldi:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Beyaz olan aldığımız eğitim, alın terimiz, hekim önlüğümüzdür. Reform ise yeniden inşa sürecidir." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Koca, 81 il sağlık müdürü ile Ankara'da geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Beyaz Reform'un detayları masaya yatırıldı ve il sağlık müdürlerinin soru ve görüşleri alındı.

Toplantıda il sağlık müdürlerinin, tüm genel müdürlüklerin sunumlarını izleyip süreçler hakkında net cevaplar alacağını ifade eden Koca, "Bugün yaptığımız şey, merkezimizde bizzat bulunarak Bakanlığımız politika ve stratejilerini yerinde teneffüs etmektir." dedi.

2000'li yılların başında başlayan sağlıkta dönüşüm programı ile büyük bir atılım yapıldığını ve vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşmasının kolaylaştırıldığını ifade eden Koca, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarında önemli iyileştirmeler yapmak üzere bir dizi projenin hayata geçirildiğini anlattı.

Bu yenilikler ile çalışma koşullarını ve verilen hizmetin kalitesini artırmayı başardıklarına işaret eden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya değişti. Çalışma koşulları değişti. Hizmet algısı değişti. Her şey değişirken sistemimizin statik kalması mümkün değildi. Yeni düzene ve çağın şartlarına uygun olarak hep birlikte güncellenmek zorundaydık. Sağlık çalışanlarına karşı uygulanan şiddet olayları artmıştı. Haksız malpraktis davaları ile hekimlerimiz, mali yükü çok büyük davalara maruz kalmaya başlamış, bu konu adeta bazı kesimler için bir ekmek kapısı haline gelmişti. Özlük haklarımız, temel ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorluk çektiğimiz bir hal almıştı. Yıllardır uygulanan performans sisteminde adaletsizlikler yerleşmiş ve az kişiyi çok, çok kişiyi az memnun eder bir hal almıştı. Özetle değişim ve güncelleme kaçınılmaz hale gelmişti. İşte biz bu adımı atarak 'Beyaz Reform'u başlattık. Bu alelade bir terim ya da slogan değildir. Beyaz olan aldığımız eğitim, alın terimiz, hekim önlüğümüzdür. Reform ise yeniden inşa sürecidir."

Bakan Koca, Beyaz Reform'un üç sacayağı olduğunu belirterek, bunlardan ilkinin hekimler ve sağlık çalışanları olduğunu vurguladı. Bu adım için üç kritik hamle yaptıklarının altını çizen Koca, "Bunlar, sağlıkta şiddet yasasını çıkarmak, malpraktis yasasını çıkarmak ve özlük haklarını yeniden düzenleyen yeni emeklilik ve teşvik sistemini hayata geçirmektir. Bu adımda somut neticeler aldık. Sizlerden ve hekim arkadaşlarımdan gelen geri bildirimler bu yönde." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sırada vatandaşın beklentisini karşılamak var"

Reformun ikinci sacayağının ise vatandaşa verilen hizmete erişimin kolay, etkili, güvenli ve güvenilir olması olduğuna dikkati çeken Koca, "Sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti sağlık hizmetinin her aşamasını iyileştirir demiştim. Şimdi sizler adına verdiğim bu sözün hayata geçme zamanıdır. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetine ulaşımını kolaylaştırmak, sorununu en kısa sürede çözmek artık bizlerin birincil sorumluluğudur. Hastanelerimize müracaat eden hiçbir vatandaşımızı geri çevirmeden en iyi hizmeti en kısa süre ve en etkin maliyetle veren bir dinamizme ihtiyacımız var. Bundan sonra en önemli gündemimiz budur." ifadelerini kullandı.

Üçüncü sacayağının, ilk iki ayağın sürdürülebilir kılınması olduğunu vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Başlatılan bu yeni hareketi kalıcı ve sürdürülebilir kılmadıkça başarılı olamayız. Sağlık çalışanlarımızın beklentisinin çoğunu karşıladık. Sırada vatandaşın beklentisini karşılamak var. Sizlerden istirhamım, bu konuya azami hassasiyet göstermenizdir. Bu iki konuyu sürekli güncellemek ve dinamik tutmak zorundayız. Önlüğümüzün beyazına yakışır bir reformu gerçekleştirmek ancak sizlerin desteği ile mümkün olacak."

Beyaz Reform'un birlikte başarılabilecek bir hareket olduğunu ifade eden Koca, il müdürlerinden sürece aktif katkı istedi.

Bakan Koca şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her aşamada tüm olumlu ve olumsuz geri bildirimleri zamanında bize iletmeniz son derece önemli. Doğrudan bana, bakan yardımcılarıma ve genel müdürlerime her zaman ulaşabilirsiniz. Sizler sağlık ordumuzun illerimizdeki komutanlarısınız. Omuzunuzdaki yükün farkında olun. Vatandaşımızın bizden beklediğini sizlerin komutanız olmadan sağlamamız mümkün değil. Gün silkinip işe canla başla koyulma günüdür. Enerjiniz, azim ve kararlılığınız yüksek olmak zorunda. Benim sizlere olan güvenim tamdır. Sizler benim illerdeki yüz akımsınız. Buna uygun hareket edeceğinize inanıyorum."