Sağlıkta hizmet çıtasını yükselten Hakkari'de yanık ünitesi hizmete girdi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Devlet Hastanesi bünyesinde oluşturulan yanık ünitesi vatandaşların hizmetine sunuldu.

Son zamanlarda yapılan yatırımlarla büyük bir değişim ve dönüşümün yaşandığı Hakkari'de sağlık alanında da gelişmeler görülüyor.

Mevcut polikliniklerin iyileştirildiği, yeni tıbbi cihazların alındığı, uzman doktorların atandığı kentte, en büyük ihtiyaçlardan biri olan yanık ünitesi de devreye alındı.

Hastanenin ikinci katında kurulan ünitede üç hasta odası, müdahale ve nöbetçi doktor odaları yer alıyor.

Başhekim Uğur Can Kara ve Hastane Müdürü Mustafa Yoldaş, ünitede incelemelerde bulundu, görevlilerle sohbet etti.

Kara, AA muhabirine, hastanenin her geçen gün geliştiğini ve hizmet kalitesinin yükseldiğini söyledi.

Doktor sayısının önceki yıllara göre iyi durumda olduğunu, 52 uzman, 25 pratisyen doktor ve diş hekimleriyle kent sakinlerine en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını belirten Kara, şu ifadeleri kullandı:

"Hastanemizde yanık ünitesini hizmete sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yanıkla ilgili hastalarımız en yakın merkez olan Van'a gitmek zorunda kalıyordu. Hastalarımız artık Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi olabilecekler. Bununla ilgili altyapımızı kurduk, malzemelerimizi tamamladık. Ünitemizde doktor eksiğimiz de bulunmuyor. Desteklerinden dolayı Sayın Valimize ve Sağlık Müdürümüze teşekkür ederiz."

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Duygu Gürel de çocuk yanık hastalarının iyileşmesi için gereken çabayı göstereceklerini dile getirerek, "Daha önce Van'a sevk edilen hastaların pansumanlarını ve gerekli tedavilerini burada yapıyoruz. Uzun zamandır planlanan bir projeydi, hayata geçirmek nasip oldu. Burada imkanları olabildiğince çoğaltıp ekip arkadaşlarımızla en üstün performansı göstermeye çalışıyoruz." diye konuştu.