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Şahan Gökbakar'ın sır gibi sakladığı çocukları! Eşi Selin Gökbakar paylaştı

09.05.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde siyasi çıkışlarıyla dikkat çeken ünlü komedyen Şahan Gökbakar, mutlu evliliği ile örnek isimler arasında. İki çocuğu olan ünlü isim, çocuklarını bugüne kadar gözden uzak tutarak büyütmeyi tercih etmişti. Gökbakar'ın oyuncu eşi bu sene Anneler Günü'nde kural bozarak çocuklarının fotoğrafını paylaştı.

Gündeme dair paylaşımlarıyla dikkat çeken Şahan Gökbakar bu sefer ailesiyle dikkatleri üzerine çekti.

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2015 yılında kendisi gibi oyuncu olan Selin Ortaçlı ile dünyaevine giren Şahan Gökbakar, özel hayatında tam bir aile babası.

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Deniz Efe Gökbakar (7) ve Ela Gökbakar (5) adında iki çocuğu olan Şahan-Selin Gökbakar çifti, bugüne kadar çocuklarını kamuoyundan sır gbi saklamıştı.

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Hayranlarının sürekli merak ettiği ve ısrarla fotoğraf paylaşmasını istemesine rağmen Gökbakar çifti, çocuklarının gelişimi açısından bunu doğru bulmuyordu.

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KURAL BOZDU

Bu Anneler Günü'nde kural bozan Selin Gökbakar, yaptığı paylaşımla çocuklarının yüzlerini ilk defa göstermiş oldu.

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ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar
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