Şahan Gökbakar'ın sır gibi sakladığı çocukları! Eşi Selin Gökbakar paylaştı

Gündeme dair paylaşımlarıyla dikkat çeken Şahan Gökbakar bu sefer ailesiyle dikkatleri üzerine çekti.

2015 yılında kendisi gibi oyuncu olan Selin Ortaçlı ile dünyaevine giren Şahan Gökbakar, özel hayatında tam bir aile babası.

Deniz Efe Gökbakar (7) ve Ela Gökbakar (5) adında iki çocuğu olan Şahan-Selin Gökbakar çifti, bugüne kadar çocuklarını kamuoyundan sır gbi saklamıştı.

Hayranlarının sürekli merak ettiği ve ısrarla fotoğraf paylaşmasını istemesine rağmen Gökbakar çifti, çocuklarının gelişimi açısından bunu doğru bulmuyordu.

KURAL BOZDU

Bu Anneler Günü'nde kural bozan Selin Gökbakar, yaptığı paylaşımla çocuklarının yüzlerini ilk defa göstermiş oldu.