Şahan Gökbakar kimdir, kaç yaşında? Şahan Gökbakar nereli ve eşi kimdir?

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Yapımcılık, senaristlik ve oyunculuk da yapan Gökbakar, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Peki Şahan Gökbakar kimdir, aslen nereli?

Şahan Gökbakar kimdir?

Daha önce pek çok yapımda rol alan ve yapımcılık ile senaristlik de yapan Şahan Gökbakar'ın biyografisi merak ediliyor.

22 Ekim 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Türk komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, 40 yaşındadır ve Recep İvedik film serisinin yapımcısı, senaristi ve oyuncusudur.

Okul yaşamına Ankara'da başlayan Şahan Gökbakar ilk, orta, lise öğrenimini ODTÜ Kolejinde tamamlamıştır. ODTÜ Kolejinden 1997-1998 eğitim döneminde Sosyal Bilimler Bölümünü bitirmiş ve 1998 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümüne 350 kişi arasında ilk dörde girerek başlamıştır.

Bu bölümden 2002 senesinde mezun olmuştur. Babası Osman Selçuk Gökbakar, Şahan'ın 8. yaş gününde 22 Ekim 1988 tarihinde bir trafik kazasında hayatını kaybetmiştir.