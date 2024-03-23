Şahane Hayatım dizisinin Mesut'u Onur Tuna yeni stiliyle sosyal medyayı salladı!

Şahane Hayatım dizisiyle ekranlara dönen Onur Tuna kariyeri ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen oyunculardan biri. Onur Tuna şimdilerde
'Şahane Hayatım' dizisinde Mesut karakterine hayat veriyor. Tuna, bu karakterle izleyicininin gönlünde taht kurdu.
Geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncunun her paylaşımı da konuşuluyor ve merak ediliyor. Ünlü oyuncunun her pozu sosyal medyada gündem oluyor.
Şahane Hayatım dizisindeki oyunculuğuyla da tam not alan yakışıklı oyuncunun sosyal medya paylaşımları mercek altında.
Onur Tuna bu sefer de yeni tarzını paylaştığı son pozu ile gündeme geldi. Tuna'nın yeni tarzı hayranlarını şaşırttı.
İşte Onur Tuna'nın yeni tarzı ... Kıvırcık saçlarıyla herkesi şaşırtan Tuna'nın bu stiline yorum ve beğeni yağdı. Ünlü oyuncunun tarzını kimi eleştirdi, kimi ise çok beğendi.
"Mesut kendine gel bu ne hal", "Bu ne Onur saçmalama", "Şan şaçlara naptın savcım", "Nonus olmuş çıldırcam", "Yaaa bu neee" , "Onur iyi misin bu ne?"