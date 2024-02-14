Şahane Hayatım'ın Melisa'sı Nesrin Cavadzade tarzıyla geceye damga vurdu! Bir bakan bir daha baktı! 'Hediye paketi gibi'

Samanyolu, Yüzyıllık Mühür, Yasak Elma, Üç Kuruş ve Şahane Hayatım gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade başarılı oyunculuk performansı ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor.





TARZINA YORUM YAĞDI

Sosyal medya hesabını da aktif kullanan ünlü oyuncu iddialı ve cesur tarzıyla da dikkat çekiyor. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Cavadzade son olarak NOW gecesinden pozlarını takipçileri ile paylaştı.

Nesrin Cavadzade beyaz elbisesiyle adeta geceye damga vurdu. Kombinini beline siyah kurdele takarak ve siyah tül eldivenlerle tamamlayan Cavadzade'nın tarzına adeta yorum yağdı.

Güzel oyuncun tarzı bazı kullanıcılar tarafından beğenilirken bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından hiç beğenilmedi.

Ünlü ismin pozlarına; 'Hediye paketi gibi', 'Hiç olmuş mu?', 'Çok güzelsin ama yanlış seçim' gibi yorumlar yapıldı.