Sahnede öpüşünce ortalık karıştı! Yalı Çapkını'nın Diyar'ı Pelin Akil'e gelen çirkin yorumlar şoke etti!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı Yalı Çapkını'na yeni sezonda dahil olan Pelin Akil'in peşini dizinin fanları bir türlü bırakmıyor. Mert Ramazan Demir'in hayat verdiği Ferit karakterinin partneri olarak diziye dahil olan ünlü oyuncu her geçen gün bazı Yalı Çapkını fanlarının çirkin mesajlarına maruz kalıyor.
Konuyla ilgili konuşan Pelin Akil, "Bu hikaye, senaryo. Ben de oyuncuyum. Kendilerini bayağı bir kaptırıyorlar. Biz sizi çok seviyoruz, işimizi yapıyoruz. Bu kadar ciddiye almayın. Ben hiç bu kadarını beklemiyordum" açıklaması yapmıştı.
Profesyonel bir şekilde işini yapmaya çalışan oyuncu Pelin Akil'in karakteri Diyar, yeni bölümde Ferit'le öpüşünce fanları adeta ayağa kalltı. Ünlü ismin sosyal medya hesabına korkunç yorumlarla saldırıldı. Bazı kullanıcılar çirkin iddialarda bulundu.