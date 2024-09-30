Sahnede öpüşünce ortalık karıştı! Yalı Çapkını'nın Diyar'ı Pelin Akil'e gelen çirkin yorumlar şoke etti!

Konuyla ilgili konuşan Pelin Akil, "Bu hikaye, senaryo. Ben de oyuncuyum. Kendilerini bayağı bir kaptırıyorlar. Biz sizi çok seviyoruz, işimizi yapıyoruz. Bu kadar ciddiye almayın. Ben hiç bu kadarını beklemiyordum" açıklaması yapmıştı.