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  4. Sahnede öpüşünce ortalık karıştı! Yalı Çapkını'nın Diyar'ı Pelin Akil'e gelen çirkin yorumlar şoke etti!

Sahnede öpüşünce ortalık karıştı! Yalı Çapkını'nın Diyar'ı Pelin Akil'e gelen çirkin yorumlar şoke etti!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
30.09.2024 17:45
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Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda Diyar rolüyle karşımıza çıkan Pelin Akil dizinin fanlarının kötü yorumlarına maruz kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yeni bölümde Ferit'le öpüşen Diyar'ı gören izleyicilerden bazıları Pelin Akil'e çirkin yorumlar yaptı.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı Yalı Çapkını'na yeni sezonda dahil olan Pelin Akil'in peşini dizinin fanları bir türlü bırakmıyor. Mert Ramazan Demir'in hayat verdiği Ferit karakterinin partneri olarak diziye dahil olan ünlü oyuncu her geçen gün bazı Yalı Çapkını fanlarının çirkin mesajlarına maruz kalıyor.

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SAHNEDE ÖPÜŞÜNCE ORTALIK KARIŞTI!

Konuyla ilgili konuşan Pelin Akil, "Bu hikaye, senaryo. Ben de oyuncuyum. Kendilerini bayağı bir kaptırıyorlar. Biz sizi çok seviyoruz, işimizi yapıyoruz. Bu kadar ciddiye almayın. Ben hiç bu kadarını beklemiyordum" açıklaması yapmıştı.

Profesyonel bir şekilde işini yapmaya çalışan oyuncu Pelin Akil'in karakteri Diyar, yeni bölümde Ferit'le öpüşünce fanları adeta ayağa kalltı. Ünlü ismin sosyal medya hesabına korkunç yorumlarla saldırıldı. Bazı kullanıcılar çirkin iddialarda bulundu.

O KORKUNÇ YORUMLARDAN BAZILARI...

O KORKUNÇ YORUMLARDAN BAZILARI...
Anahtar Kelimeler:
Pelin Akil
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