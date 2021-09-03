Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı yenilenen haliyle misafirlerini bekliyor

Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı, yenilenen haliyle misafirlerini ağırlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, işletmesi belediyeye ait il ormanında yenileme ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.

İl ormanının içindeki tüm ulaşım yolları düzenlenerek baştan sona asfaltlandı, parkın araç kapasitesi 350'den 1000'e yükseltildi.

Yaya, bisiklet ve araç yollarıyla yeni bir kimliğe bürünen park, vatandaşların da beğenisini kazanıyor.

Onarım ve düzenleme işlemleri de yapılan park içindeki bungalov evleri misafirlerini ağırlamaya başlarken, kullanım alanları elden geçirilen ağaçlık alandaki Macera Park da eğlencenin yeni adresi haline geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, her noktasına yenilik kattıkları il ormanının, belediye iştiraki BELPAŞ'ın işletmeciliğinde yeni bir kimliğe kavuştuğunu belirtti.

Düzenleme çalışmalarının tamamlandığını aktaran Yüce, "Orman içinde bisiklet yolları oluşturduk, alanları boyama işlemiyle belirledik. Bisiklet dostu şehir sloganıyla bisikleti hayatın merkezine yerleştirmek için çalışıyoruz. Her noktasına yenlik kattığımız parkımız, yeni yüzüyle misafirlerini bekliyor." ifadelerini kullandı.