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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 3 bin öğrencisini mezun etti

17.09.2021 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 3 bin öğrencisini mezun etti

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 2020-2021 öğretim yılında mezun ettiği 3 binden fazla öğrencisi için ertelediği mezuniyet törenini gerçekleştirdi.

Esentepe Yerleşkesi'ndeki Spor Bilimleri Fakültesi Stadyumu'nda düzenlenen tören, mezun olmaya hak kazanan öğrencilerin kortej geçişiyle başladı.

Geçişte öğrenciler, "Altın madalyalarımız Sakarya'mıza ve şehitlerimize armağınımızdır", "+1'le iş sahibi mezunlar olarak hayata bir adım önde başlıyoruz", "Bir hayalimiz vardı SUBÜ mutfağında çok çalıştık başardık şanlı bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandırdık" şeklinde pankartlar taşıdı.

Törende konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, veliler ve öğrencilerin yanı sıra öğrencilerine staj ve iş imkanı sağlayan iş dünyası temsilcilerine teşekkür etti.

Sarıbıyık, bugün 3 binden fazla öğrenciyi mezun etmenin gururunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ( SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da öğrencilerin salgın sürecinin gölgesinde meslek öğrenmeye, hayatının temellerini atmaya çalıştığını belirtti.

Mezunlara tavsiyelerde bulunan Altuğ, işlerini, mesleklerini severek yapmalarını gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından dereceyle mezun olan öğrencilere plaketleri verildi.

Törene, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Barosu Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, akademisyenler ve ailelere katıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 3 bin öğrencisini mezun etti

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 3 bin öğrencisini mezun etti

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 3 bin öğrencisini mezun etti

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 3 bin öğrencisini mezun etti

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 3 bin öğrencisini mezun etti

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 3 bin öğrencisini mezun etti

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 3 bin öğrencisini mezun etti

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 3 bin öğrencisini mezun etti

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 3 bin öğrencisini mezun etti

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 3 bin öğrencisini mezun etti

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 3 bin öğrencisini mezun etti

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 3 bin öğrencisini mezun etti
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