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Sakarya ve Zonguldak'ta yaya geçitleri "yayalara öncelik" için kırmızıya boyandı

29.09.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya ve Zonguldak'ta yaya geçitleri "yayalara öncelik" için kırmızıya boyandı

SAKARYA/ Sakarya ve Zonguldak'ta, İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında yaya geçitleri kırmızıya boyandı.

Sakarya'da Türk-İş İlkokulu önünde düzenlenen etkinliğe, Vali Çetin Oktay Kaldırım, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve diğer müdürler katıldı.

Vali Kaldırım, öğrencilerle birlikte yaya şeridini kırmızıya boyadı. Protokol üyeleri ve öğrenciler, daha sonra ellerinde taşıdıkları dövizlerle yaya şeridinden geçti.

Sürücülerle bir süre sohbet eden Kaldırım, yaya önceliğini anlatan broşürler dağıttı.

Zonguldak'ta da Fener İlkokulu önünde düzenlenen etkinlikte trafikte yaya önceliğine dikkat çekildi.

Yaya şeritlerinden birini kırmızıya boyayan protokol üyeleri ve öğrenciler, ellerindeki dövizlerle buradan geçti.

Vali Mustafa Tutulmaz, gazetecilere, son iki yılda ülkede ciddi manada trafik bilinçlendirme kampanyaları yürütüldüğünü anlattı.

Herkesin birer yaya olduğunu vurgulayan Tutulmaz, "Öğrencilerimizle, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlarımızın dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Hepimiz yayayız ve hepimiz risk altındayız. Bu riski gidermek için öncelikli dikkatli olmalıyız. Daha sonra da sürücülerin dikkatli olmasıdır. Sürücüler, yaya geçitlerinde yayaların hakkına riayet etsinler." dedi.

Etkinliğe, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Sakarya ve Zonguldak'ta yaya geçitleri "yayalara öncelik" için kırmızıya boyandı

Sakarya ve Zonguldak'ta yaya geçitleri "yayalara öncelik" için kırmızıya boyandı

Sakarya ve Zonguldak'ta yaya geçitleri "yayalara öncelik" için kırmızıya boyandı

Sakarya ve Zonguldak'ta yaya geçitleri "yayalara öncelik" için kırmızıya boyandı

Sakarya ve Zonguldak'ta yaya geçitleri "yayalara öncelik" için kırmızıya boyandı

Sakarya ve Zonguldak'ta yaya geçitleri "yayalara öncelik" için kırmızıya boyandı

Sakarya ve Zonguldak'ta yaya geçitleri "yayalara öncelik" için kırmızıya boyandı

Sakarya ve Zonguldak'ta yaya geçitleri "yayalara öncelik" için kırmızıya boyandı

Sakarya ve Zonguldak'ta yaya geçitleri "yayalara öncelik" için kırmızıya boyandı

Sakarya ve Zonguldak'ta yaya geçitleri "yayalara öncelik" için kırmızıya boyandı

Sakarya ve Zonguldak'ta yaya geçitleri "yayalara öncelik" için kırmızıya boyandı

Sakarya ve Zonguldak'ta yaya geçitleri "yayalara öncelik" için kırmızıya boyandı

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