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Sakarya'da bir evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

09.07.2022 01:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da bir evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Sakarya'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Kocaali ilçesi Hızar Mahalle'de yaşayan E.A'ya ait evde yangın çıkması üzerine vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışma ile yangını söndürdü.

Evin kullanılmaz hale geldiği yangının neden çıktığı araştırılıyor.

Sakarya'da bir evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Sakarya'da bir evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Sakarya'da bir evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Sakarya'da bir evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Sakarya'da bir evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Sakarya'da bir evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Sakarya'da bir evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Sakarya'da bir evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Sakarya'da bir evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Sakarya'da bir evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

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