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Sakarya'da "TBESF Paratrap Federasyon Kupası" başladı

20.09.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBESF Atıcılık Branşı Asbaşkanı Halil İbrahim Sarı: "Trap dalı şu anda paralimpik branş değil ancak dünya atıcılık camiasıyla paralimpik olması için elimizden geleni yapıyoruz"

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Paratrap Federasyon Kupası, Sakarya'da başladı.

Arifiye Atış Poligonu'nda 4 ilden 11 sporcunun mücadele ettiği organizasyonun ilk gününde 75 atış gerçekleştirildi.

Yarın düzenlenecek 50 atışlık final müsabakaları sonucunda 90 atış ortalamasını geçen sporcular, uluslararası etkinliklerde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.

- "Trapın paralimpik olması için elimizden geleni yapıyoruz"

TBESF Atıcılık Branşı Asbaşkanı Halil İbrahim Sarı, AA muhabirine, trap organizasyonunun 2017 yılından bu yana ilk kez yapıldığını belirtti.

Sarı, Sakarya, İstanbul, Adana ve Konya'dan 11 sporcunun yarışa katıldığını anlatarak, "İki gün boyunca atış yapacaklar, 90 barajını geçenler yurt dışına gitme barajını aşmış olacak. Trap dalı şu anda paralimpik branş değil ancak dünya atıcılık camiasıyla biz de paralimpik olması için elimizden geleni yapıyoruz. Bundan dolayı yarışları tekrar başlattık." diye konuştu.

Kupa, yarın yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.

Sakarya'da "TBESF Paratrap Federasyon Kupası" başladı

- TBESF Atıcılık Branşı Asbaşkanı Halil İbrahim Sarı: "Trap dalı şu anda paralimpik branş değil ancak dünya atıcılık camiasıyla paralimpik olması için elimizden geleni yapıyoruz"

Sakarya'da "TBESF Paratrap Federasyon Kupası" başladı

Sakarya'da "TBESF Paratrap Federasyon Kupası" başladı

Sakarya'da "TBESF Paratrap Federasyon Kupası" başladı

Sakarya'da "TBESF Paratrap Federasyon Kupası" başladı

Sakarya'da "TBESF Paratrap Federasyon Kupası" başladı

Sakarya'da "TBESF Paratrap Federasyon Kupası" başladı

Sakarya'da "TBESF Paratrap Federasyon Kupası" başladı

Sakarya'da "TBESF Paratrap Federasyon Kupası" başladı

Sakarya'da "TBESF Paratrap Federasyon Kupası" başladı

Sakarya'da "TBESF Paratrap Federasyon Kupası" başladı

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