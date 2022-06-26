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Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

26.06.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sabahattin Zaim Bulvarı'nda seyreden H.A.K. idaresindeki 54 KG 627 plakalı otomobil, Türbe Caddesi mevkisindeki ışıklarda duran E.T. idaresindeki 41 ADA 806 plakalı hafif ticari araç ile Y.C. yönetimindeki 54 TD 068 plakalı kamyonete çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle refüjü aşan otomobil, karşı şeride geçerek tarlaya girdi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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