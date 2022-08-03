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Sakaryaspor, Emirhan Aydoğan'ı renklerine bağladı

03.08.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakaryaspor, Emirhan Aydoğan'ı renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Sakaryaspor, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan'ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Alanyaspor forması giyen Emirhan Aydoğan'ı kadromuza kattık. Hoş geldin Emirhan." ifadelerine yer verildi.

Sakaryaspor, Emirhan Aydoğan'ı renklerine bağladı

Sakaryaspor, Emirhan Aydoğan'ı renklerine bağladı

Sakaryaspor, Emirhan Aydoğan'ı renklerine bağladı

Sakaryaspor, Emirhan Aydoğan'ı renklerine bağladı

Sakaryaspor, Emirhan Aydoğan'ı renklerine bağladı

Sakaryaspor, Emirhan Aydoğan'ı renklerine bağladı

Sakaryaspor, Emirhan Aydoğan'ı renklerine bağladı

Sakaryaspor, Emirhan Aydoğan'ı renklerine bağladı

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Sakaryaspor Sakarya spor toto 1.lig

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