Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Sakaryaspor, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan'ı transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Alanyaspor forması giyen Emirhan Aydoğan'ı kadromuza kattık. Hoş geldin Emirhan." ifadelerine yer verildi.
Sakaryaspor, Emirhan Aydoğan'ı renklerine bağladı
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