YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakaryaspor, İngiliz oyuncu Kaiyne River Woolery'i kadrosuna kattı

Sakaryaspor, İngiliz oyuncu Kaiyne River Woolery'i kadrosuna kattı

14.07.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakaryaspor, İngiliz oyuncu Kaiyne River Woolery'i kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Sakaryaspor, 27 yaşındaki Kaiyne River Woolery'i transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Motherwell forması giyen İngiliz futbolcu Kaiyne River Woolery ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. 'Hoş geldin' Woolery." ifadeleri kullanıldı.

Sakaryaspor, İngiliz oyuncu Kaiyne River Woolery'i kadrosuna kattı

Sakaryaspor, İngiliz oyuncu Kaiyne River Woolery'i kadrosuna kattı

Sakaryaspor, İngiliz oyuncu Kaiyne River Woolery'i kadrosuna kattı

Sakaryaspor, İngiliz oyuncu Kaiyne River Woolery'i kadrosuna kattı

Sakaryaspor, İngiliz oyuncu Kaiyne River Woolery'i kadrosuna kattı

Sakaryaspor, İngiliz oyuncu Kaiyne River Woolery'i kadrosuna kattı

Sakaryaspor, İngiliz oyuncu Kaiyne River Woolery'i kadrosuna kattı

Sakaryaspor, İngiliz oyuncu Kaiyne River Woolery'i kadrosuna kattı

Sakaryaspor, İngiliz oyuncu Kaiyne River Woolery'i kadrosuna kattı

Sakaryaspor, İngiliz oyuncu Kaiyne River Woolery'i kadrosuna kattı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Sakaryaspor Sakarya spor toto 1.lig

Sakarya Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

İmsak
03:38
Sabah
05:32
Öğle
13:09
İkindi
17:07
Akşam
20:37
Yatsı
22:22
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

Asıl faydası kabuğunda! İlaç gibi geliyor

Asıl faydası kabuğunda! İlaç gibi geliyor

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Çözümler size doğru geliyor!

Çözümler size doğru geliyor!

Kendi göğüslerini paylaştı! Yorumu şoke etti

Kendi göğüslerini paylaştı! Yorumu şoke etti

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.