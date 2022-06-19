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Sakaryaspor, yeni sezon için ilk antrenmanını yaptı

19.06.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakaryaspor, yeni sezon için ilk antrenmanını yaptı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına başladı.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana yeni transferlerden Cihan Topaloğlu ve Hakan Yavuz da katıldı.

Püren, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sahaya indikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Oyuncuların yüzde 70'inin antrenmana katıldığını, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Püren, "Kamp süreci boyunca takıma yeni oyuncular katılacak ama başlangıç itibarıyla mevcut sayımız antrenman yapmak için oldukça elverişli. Elimizde bulunan oyuncular gerçekten çok kaliteli, takımımıza yakışır oyuncular. Yönetimimizle beraber çok ciddi bir süreci yönetiyoruz aslında. Yani bu takımın hüviyetine, camiaya, oyun modelimize yakışır, doğru oyuncuları bulmak emek gerektiriyor. Bu doğrultuda çalışmalarımızı yapıyoruz." diye konuştu.

Püren, buradaki çalışmaların ardından iki kamp yapacaklarını, hazırlık maçlarına çıkacaklarını dile getirdi.

Oyunculardan Hakan Yavuz, yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulunarak hem kendi hedefleri hem de Sakaryaspor camiası için elinden gelenin en iyisini yapacağını kaydetti.

Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını 25 Haziran Cumartesi gününe kadar Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

Sakaryaspor, yeni sezon için ilk antrenmanını yaptı

Sakaryaspor, yeni sezon için ilk antrenmanını yaptı

Sakaryaspor, yeni sezon için ilk antrenmanını yaptı

Sakaryaspor, yeni sezon için ilk antrenmanını yaptı

Sakaryaspor, yeni sezon için ilk antrenmanını yaptı

Sakaryaspor, yeni sezon için ilk antrenmanını yaptı

Sakaryaspor, yeni sezon için ilk antrenmanını yaptı

Sakaryaspor, yeni sezon için ilk antrenmanını yaptı

Sakaryaspor, yeni sezon için ilk antrenmanını yaptı

Sakaryaspor, yeni sezon için ilk antrenmanını yaptı

Sakaryaspor, yeni sezon için ilk antrenmanını yaptı

Sakaryaspor, yeni sezon için ilk antrenmanını yaptı

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