Şampiyonlar Ligi'nde bir şey yaşandı! PSG Bayern maçında 9 gol atıldı sosyal medya karıştı: İyi ki elenmişiz...

PSG ile Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında karşı karşıya geldi. Parc des Princes’de oynanan müsabakayı Fransız temsilcisi 5-4'lük skorla kazandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

Unutulmayacak bir mücadeleye sahne olan karşılaşma aynı zamanda Devler Ligi'nin de tarihine geçti.

PSG ile Bayern Münih arasında oynanan ve ilk yarısında tam 5 gol atılan mücadele, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk yarısında beş gole ulaşılan ilk yarı final maçı olarak tarihteki yerini aldı.

Futbolseverlere adeta bir şölen yaşatan karşılaşma sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi.