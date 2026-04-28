Verity fragmanına Anne Hathaway ve Dakota Johnson’ın öpüşmesi damga vurdu

Verity filminin fragmanında Anne Hathaway ile Dakota Johnson’ın dikkat çeken öpüşme sahnesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yeni sezonun en çok konuşulması beklenen yapımlarından biri olan Verity filminin ilk fragmanı yayınlandı. Amazon MGM Studios imzası taşıyan psikoseksüel gerilim türündeki yapım fragmanıyla gündem yaratmayı başardı.

Fragmanda, Anne Hathaway ve Dakota Johnson arasında geçen tutkulu öpüşme sahnesi izleyicilerin dikkatini çekerken, sahnenin finalindeki kanlı detay sosyal medyada en çok konuşulan anlardan biri oldu. Aynı sahnede Josh Hartnett’in de yer alması, hikâyedeki gerilimi artıran unsurlar arasında gösterildi.

VERITY KONUSU

Film, Colleen Hoover’ın çok satan romanından uyarlandı. Hikâye, kariyerinde zor bir dönemden geçen yazar Lowen Ashleigh’in, ünlü yazar Verity Crawford’un gizemli bir kaza sonrası yarım kalan kitaplarını tamamlamak üzere işe alınmasını konu alıyor. Ancak Lowen, çalışmaya başladığı malikanede bulduğu el yazmasıyla karanlık sırlarla yüzleşmek zorunda kalıyor.

