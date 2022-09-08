Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen an! Verilen ofsayt dünya gündemine oturdu

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Club Brugge ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Club Brugge'nin karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmasından çok maçta yaşanan ofsayt pozisyonu tüm dünyada en çok konuşulan spor olayları arasına girdi.

AYAK PARMAKLARI OFSAYTA DÜŞTÜ

Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan mücadelede dakikalar 73. gösterdiğinde Leverkusen skoru 1-1'e getiren golü attı. Maçın hakemi VAR'a giderek pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti. Fakat iptal edilen goldeki ofsayt detayı herkesi çileden çıkardı. Leverkusen futbolcusunun ayak parmaklarının ofsaytta olduğunu tespit eden yapay zeka, golün iptalini sağladı. Tüm futbolseverler bu olayın ardından isyan etti.

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır)