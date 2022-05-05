Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran benzetme! Ertem Şener sosyal medyada gündem oldu

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Real Madrid ile Manchester City maçını anlatan spiker Ertem Şener, sosyal medyada gündem oldu. Yaptığı benzetmelerle gündeme gelen Ertem Şener'in Manchester City'nin genç oyuncusu Phil Foden ile ilgili verdiği bilgiler herkesi şaşırttı.
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