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  4. Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran benzetme! Ertem Şener sosyal medyada gündem oldu

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran benzetme! Ertem Şener sosyal medyada gündem oldu

05.05.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Real Madrid ile Manchester City maçını anlatan spiker Ertem Şener, sosyal medyada gündem oldu. Yaptığı benzetmelerle gündeme gelen Ertem Şener'in Manchester City'nin genç oyuncusu Phil Foden ile ilgili verdiği bilgiler herkesi şaşırttı.

Phil Foden

Phil Foden

İNG İngiltere
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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Spor spikeri Ertem Şener'in Real Madrid-Manchester City maçında verdiği bilgiler ve yorumlar çok konuşuldu.

İŞTE MAÇA DAMGA VURAN BİLGİLER...

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Ertem Şener
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