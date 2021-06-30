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Samsun'da 5'inci kattan düşen üniversite öğrencisi öldü

30.06.2021 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da 5'inci kattan düşen üniversite öğrencisi öldü

Samsun'un Atakum ilçesinde 5'inci kattan düşen üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi 918. Sokak'taki teyzesinin evinde olduğu belirtilen Berkay Kalafat (22), 10 katlı binanın 5'inci katından düştü.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yaralı yatan Kalafat'ı özel bir hastaneye kaldırdı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü öğrenci olduğu anlaşılan Kalafat, kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Samsun'da 5'inci kattan düşen üniversite öğrencisi öldü

Samsun'da 5'inci kattan düşen üniversite öğrencisi öldü

Samsun'da 5'inci kattan düşen üniversite öğrencisi öldü

Samsun'da 5'inci kattan düşen üniversite öğrencisi öldü
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