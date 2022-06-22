İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal da operasyon dolayısıyla personelini tebrik etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen şüpheliler M.Ö, N.C, Y.Ö. ve H.Ç'nin ikametgah ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Samsun'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı

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