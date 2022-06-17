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Samsun'da forkliftin çarptığı kadın öldü

17.06.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da forkliftin çarptığı kadın öldü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde forkliftin çarptığı kadın hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

Recep D. idaresindeki forklift, Orta Mahalle Atatürk Bulvarı'nda Çarşamba Asma Köprüsü'nden çıktığı sırada freninin boşalması sonucu Ayşe Sezgin ile yanında bulunan üç çocuğundan Muhammet Emin Sezgin'e çarptı.

Sezgin'i sürükleyen forklift, yol kenarında bulunan 06 FP 5107 plakalı otomobile çarptıktan sonra refüje çıkarak durabildi.

Kazada Ayşe Sezgin olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Muhammet Emin Sezgin sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ayşe Sezgin'in cenazesi, savcılık incelemesinden sonra forkliftin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından alınarak Çarşamba Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Samsun'da forkliftin çarptığı kadın öldü

Samsun'da forkliftin çarptığı kadın öldü

Samsun'da forkliftin çarptığı kadın öldü

Samsun'da forkliftin çarptığı kadın öldü

Samsun'da forkliftin çarptığı kadın öldü

Samsun'da forkliftin çarptığı kadın öldü

Samsun'da forkliftin çarptığı kadın öldü

Samsun'da forkliftin çarptığı kadın öldü

Samsun'da forkliftin çarptığı kadın öldü

Samsun'da forkliftin çarptığı kadın öldü

Samsun'da forkliftin çarptığı kadın öldü

Samsun'da forkliftin çarptığı kadın öldü

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trafik kazası Samsun

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