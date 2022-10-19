YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da iki muhtarlık binasının temeli atıldı

Samsun'da iki muhtarlık binasının temeli atıldı

19.10.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da iki muhtarlık binasının temeli atıldı

Samsun'da 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde, Atakum ve İlkadım ilçelerinde iki muhtarlık binasının temeli atıldı.

Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi Muhtarlığı hizmet binasının temel atma töreninde konuşan Vali Zülkif Dağlı, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik etti.

Ankara'da da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Muhtar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni'nin yapıldığına işaret eden Dağlı, muhtarların önemli bir görev üstlendiğini ve muhtarları önemsediklerini vurguladı.

Muhtarlığın kurumsal yapının temel taşlarından biri olduğunu ifade eden Dağlı, "Vali, kaymakam ve ardından muhtarlarımız gelir. Neden? Çünkü kendi mahallelerinde, büyükşehir olmayan illerde köylerinde, köyün her yönünde gidişatından, genel durumundan emniyet ve asayiş başta olmak üzere sorumlular." diye konuştu.

Dağlı, Samsun'da İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi Muhtarlığıyla birlikte iki muhtarlık binasının temelinin atıldığını belirterek, muhtarlık binalarının da hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de muhtarlarla yakın iş birliği içinde mesai yaparak mahallelerin yaşam standartlarını artıracak çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Konuşmaların ardından yaklaşık 40 metrekarelik kullanım alanı bulunan 215 bin lira yapım maliyetli Büyükoyumca Mahallesi Muhtarlığı binasının temeli dualarla atıldı.

Programa, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Büyükoyumca Mahallesi Muhtarı Fatma Yiğit ile vatandaşlar katıldı.

Törenin sonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da gerçekleşen Muhtar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni'nin canlı yayını dev ekrandan izlendi.

Samsun'da iki muhtarlık binasının temeli atıldı

Samsun'da iki muhtarlık binasının temeli atıldı

Samsun'da iki muhtarlık binasının temeli atıldı

Samsun'da iki muhtarlık binasının temeli atıldı

Samsun'da iki muhtarlık binasının temeli atıldı

Samsun'da iki muhtarlık binasının temeli atıldı

Samsun'da iki muhtarlık binasının temeli atıldı

Samsun'da iki muhtarlık binasının temeli atıldı

Samsun'da iki muhtarlık binasının temeli atıldı

Samsun'da iki muhtarlık binasının temeli atıldı

Samsun'da iki muhtarlık binasının temeli atıldı

Samsun'da iki muhtarlık binasının temeli atıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Atakum

Samsun Namaz Vakitleri 19 Ekim Çarşamba

İmsak
05:18
Sabah
06:43
Öğle
12:25
İkindi
15:25
Akşam
17:56
Yatsı
19:16

Samsun Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Çarşamba

Uysal Eczanesi
Ilkadim
Reis Eczanesi
Ilkadim
Güneş Eczanesi
Canik
Tüfekçi Eczanesi
Atakum
Cağaloğlu Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Kendi evinde kurşun yağmuruna tutuldu! Kan gölü içinde yüzüyordu

Kendi evinde kurşun yağmuruna tutuldu! Kan gölü içinde yüzüyordu

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.