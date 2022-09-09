Hareketli yaşamı teşvik etmek istediklerini belirten Oruç, "Bizler de yürüyerek sağlıklı yaşamın önemine dikkati çektik. Bu tür etkinlikler halkımızda farkındalık oluşturduğu gibi hareketli yaşam konusunda da örnek olmaktadır." dedi.

Sağlık çalışanları, farkındalık oluşturmak için yürüyüş esnasında tüberküloz, tansiyon ve anne sütünün öneminin anlatıldığı pankartlar da taşıdı.

Samsun'da sağlık çalışanlarının oluşturduğu trampet takımından farkındalık yürüyüşü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz