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Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

19.10.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde O.Y. ve F.Ö'yü, irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi üzerine takibe aldı.

Şüphelilerin bulunduğu aracı durduran ekipler, araçta ve zanlıların üzerinde yaptığı aramada 28 kapsül sentetik ecza hap buldu.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 9 parça halinde toplamda 1 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu, 28,30 gram esrar, 5 kapsül sentetik ecza hap, 2 parça halinde 0,54 gram metamfetamin ile 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

O.Y. ve F.Ö. ile bağlantıda oldukları tespit edilen M.U. ve A.Ü. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde ise B.B. ve U.C'nin bir kişiye uyuşturucu sattığını tespit eden ekipler, şüphelileri yakaladı.

Zanlıların adresinde arama yapan ekipler, bir miktar metamfetamin ile 2 sentetik ecza hap buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B. ve U.C. çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

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Samsun uyuşturucu operasyonu

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Samsun Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Çarşamba

Uysal Eczanesi
Ilkadim
Reis Eczanesi
Ilkadim
Güneş Eczanesi
Canik
Tüfekçi Eczanesi
Atakum
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