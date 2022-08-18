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Samsunspor'da hedef, Eyüpspor karşısında 3 puan

18.08.2022 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor'da hedef, Eyüpspor karşısında 3 puan

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Bayram Bektaş, Eyüpspor karşısında hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi.

Bektaş, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 20 Ağustos Cumartesi günü sahalarında yapacakları Eyüpspor maçını değerlendirdi.

Ligin iddialı iki takımının karşı karşıya geleceğine işaret eden Bektaş, "Bu sezon evimizde ilk kez taraftarlarımızın karşısına çıkacağız. Rakibimizin analizlerini yaptık. Taktiksel olarak bu yönde çalışmalarımızı yapıyoruz. Özellikle sahamızdaki oynayacağımız tüm maçları mutlak suretle kazanmak istiyoruz. Tüm oyuncularımız iyi durumda, sakatımız yok. Sadece yeni gelen forvetimiz fiziksel olarak hazır olmadığı için onu riske atmayacağız. Onun dışında herkes hazır. Altay maçındaki oyunumuzun üzerine biraz daha koyarak, sahada güzel bir futbolla taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bektaş, ligin yeni başladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Daha ligin ikinci maçındayız. 5 maç üst üste kaybedip şampiyon olan takımlar var. Biz 5 maç üst üste kazansak da şampiyon olmuyoruz. Eyüpsor’u yenersek de şampiyon olmuyoruz. Biz her maçımıza final gözüyle bakıyoruz. Allah'ın izniyle Eyüpspor'u yendiğimizde sadece ikinci maçımızı kazanmış olacağız. Hiçbir şey bitmiş olmayacak, tam tersi her şeyin başlangıcı olacak. Kimle oynarsanız oynayın, kağıt üstünde belki çok güçlü görünüyorsunuz ama sahada gereğini yapmadığınız, rakip kadar koşmadığınız, kalitenizi sahaya koymadığınız zaman istediğiniz sonucu alamıyorsunuz. O yüzden sadece kendi oyunumuzu maçın ilk düdüğünden son düdüğüne kadar ortaya koyup, sahadan 3 puanla ayrılan taraf biz olmak istiyoruz."

Öte yandan kırmızı-beyazlı ekip, Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Bektaş yönetiminde çalışan futbolcular, ısınma koşusu ve pas çalışması ile taktik ağırlıklı çift kale maç gerçekleştirdi.

Samsunspor'da hedef, Eyüpspor karşısında 3 puan

Samsunspor'da hedef, Eyüpspor karşısında 3 puan

Samsunspor'da hedef, Eyüpspor karşısında 3 puan

Samsunspor'da hedef, Eyüpspor karşısında 3 puan

Samsunspor'da hedef, Eyüpspor karşısında 3 puan

Samsunspor'da hedef, Eyüpspor karşısında 3 puan

Samsunspor'da hedef, Eyüpspor karşısında 3 puan

Samsunspor'da hedef, Eyüpspor karşısında 3 puan

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Anahtar Kelimeler:
Samsunspor Eyüpspor Bayram Bektaş futbol spor toto 1.lig

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