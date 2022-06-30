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Samsunspor'un 57. kuruluş yıl dönümünü taraftarlar meşale gösterisiyle kutladı

30.06.2022 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor'un 57. kuruluş yıl dönümünü taraftarlar meşale gösterisiyle kutladı

Samsunspor Kulübünün 57. kuruluş yıl dönümünü taraftarları, meşale gösterisiyle kutladı.

Samsun'da 30 Haziran 1965 yılında kurulan Samsunspor Kulübünün 57. yıl dönümü nedeniyle meşale gösterisi düzenlendi.

Atakum ilçesinde Kurupelit Yat Limanı'nda toplanan taraftarlar, hep birlikte kulübün kuruluş tarihini temsil eden 1965 tane meşale yaktı.

Samsunspor'un 57. kuruluş yıl dönümünü taraftarlar meşale gösterisiyle kutladı

Samsunspor'un 57. kuruluş yıl dönümünü taraftarlar meşale gösterisiyle kutladı

Samsunspor'un 57. kuruluş yıl dönümünü taraftarlar meşale gösterisiyle kutladı

Samsunspor'un 57. kuruluş yıl dönümünü taraftarlar meşale gösterisiyle kutladı

Samsunspor'un 57. kuruluş yıl dönümünü taraftarlar meşale gösterisiyle kutladı

Samsunspor'un 57. kuruluş yıl dönümünü taraftarlar meşale gösterisiyle kutladı

Samsunspor'un 57. kuruluş yıl dönümünü taraftarlar meşale gösterisiyle kutladı

Samsunspor'un 57. kuruluş yıl dönümünü taraftarlar meşale gösterisiyle kutladı

Samsunspor'un 57. kuruluş yıl dönümünü taraftarlar meşale gösterisiyle kutladı

Samsunspor'un 57. kuruluş yıl dönümünü taraftarlar meşale gösterisiyle kutladı

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spor toto 1.lig taraftar

Samsun Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
02:57
Sabah
04:58
Öğle
12:44
İkindi
16:44
Akşam
20:19
Yatsı
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Samsun Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Cuma

Ferah Eczanesi
Ilkadim
Albayrak Eczanesi
Ilkadim
Malkoçoğlu Eczanesi
Canik
Defne Eczanesi
Atakum
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