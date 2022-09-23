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Sanayi atıklarından hayat bulan sanat eserleri Tuzla'da sergilenecek

23.09.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi atıklarından hayat bulan sanat eserleri Tuzla'da sergilenecek

İSTANBUL (AA) - Sanayi Atıklarından İleri Dönüşüm Sergisi, 5 Ekim’de Tuzla Marina’da açılacak.

Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sanatçı Sema Akbel’in ilçedeki 5 organize sanayi bölgesinden topladığı, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü atölyesi ve Gönül Elleri Çarşısı iyilik atölyelerinde belediye personeli ile hazırladığı eserler, sergilenmek üzere Tuzla Marina’daki yerini almaya başladı.

Rögar kapağından kablolara, ahşaptan demire kadar birbirinden farklı atık malzemelerden hazırlanan eserler, sanatseverlerle buluşacak.

Sergi hakkında bilgi veren Sema Akbel, projeyi Ankara OSB Başkanı Seyit Ardıç'ın başlattığını, etkinlik kapsamında adım adım tüm Türkiye’yi gezmek istediklerini, çalışmanın ilk ayağı için Tuzla’da olduklarını söyledi.

Sanayi atıklarını dönüşüme sokarak birer sanat eserine çevirdiklerini dile getiren Akbel, şunları anlattı:

"Önce rögar kapakları ile işe başladık. Daha sonra atölyeyi gezerken bir lastik parçası bulduk. Çalışan personel o kadar heyecanlı, o kadar katılımcıydı ki bir personel bir tane ağaç dilimi getirdi. O ağaç diliminin bir tanesinden iskorpit denilen bir balık oluşturduk. Yürürken ayağımıza takılan bir lastik parçasından iskorpitin kırmızı kenarları oluştu. Atık mercekten gözünü yaptık. Yani her bulduğumuz parça çok değerliydi. Orada çalışan personelin farklı bir gözle bakarak onların da buldukları parçaları getirip, ‘bunu nerede kullanabiliriz hocam’ diye sormaları çok anlamlıydı."

Sema Akbel, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya böyle bir imkanı kendilerine verdiği için teşekkür ederek, "Sergimizde hiçbir şeyin atılmaması gerektiğini anlatmak istiyorum. Geri dönüşümde, dönüştürerek tekrar kullanabiliyoruz. Bizim yaptığımız ise ileri dönüşüme sokarak, atıkları sanat eserine çeviriyoruz. Duvarımıza asabiliyoruz, bahçemizde kullanabiliyoruz. Her baktığımızda keyif alabileceğimiz bir parçaya, bir esere dönüşüyor" diye konuştu.

Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi bünyesindeki Çevre Laboratuvarı’nın destekleriyle hazırlanan sergi, 5 Ekim’de Tuzla Marina’da açılacak.

Sanayi atıklarından hayat bulan sanat eserleri Tuzla'da sergilenecek

Sanayi atıklarından hayat bulan sanat eserleri Tuzla'da sergilenecek

Sanayi atıklarından hayat bulan sanat eserleri Tuzla'da sergilenecek

Sanayi atıklarından hayat bulan sanat eserleri Tuzla'da sergilenecek

Sanayi atıklarından hayat bulan sanat eserleri Tuzla'da sergilenecek

Sanayi atıklarından hayat bulan sanat eserleri Tuzla'da sergilenecek

Sanayi atıklarından hayat bulan sanat eserleri Tuzla'da sergilenecek

Sanayi atıklarından hayat bulan sanat eserleri Tuzla'da sergilenecek

Sanayi atıklarından hayat bulan sanat eserleri Tuzla'da sergilenecek

Sanayi atıklarından hayat bulan sanat eserleri Tuzla'da sergilenecek

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