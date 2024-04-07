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Şanlıurfa'da tarihi anlar! Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarlar birlikte kutlama yaptı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.04.2024 23:27
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı, sarı-lacivertli ekibin sahadan çekilmesiyle yarıda kalırken, iki takımın taraftarları kentte birlikte kutlama yaptı. Futbol tarihinin en ilginç anlarını oluşturan fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray'ın ilk dakikada Mauro Icardi ile 1-0 öne geçtiği maçın 2. dakikasında Fenerbahçe sahadan çekildi. Hakem Volkan Bayarslan'ın maçı tatil etmesiyle stattan ayrılan Galatasaraylı taraftarlar, kentin birçok noktasında kutlama yaptı.

FENERBAHÇELİLER DE KATILDI

Gönül verdikleri takımların flamalarını sallayan taraftarlar, halay çekerek sevinç gösterisinde bulundu. Fenerbahçeli taraftarların da kutlamalarda yer alması dikkati çekerken, iki takımın taraftarlarının birlikte halay çekmeleri de renkli görüntüler oluşturdu.

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