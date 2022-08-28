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Şanlıurfa'da Fırat Nehri'ne giren çocuk boğuldu

28.08.2022 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da Fırat Nehri'ne giren çocuk boğuldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri'ne giren çocuk boğuldu.

Saha Mahallesi'nde Fırat Nehri'ne giren Suriye uyruklu Ali M'nin (12) suda batıp çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine yönlendirilen arama kurtarma ekiplerince nehirde yapılan aramada Ali M'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan ceset, Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'da Fırat Nehri'ne giren çocuk boğuldu

Şanlıurfa'da Fırat Nehri'ne giren çocuk boğuldu

Şanlıurfa'da Fırat Nehri'ne giren çocuk boğuldu

Şanlıurfa'da Fırat Nehri'ne giren çocuk boğuldu

Şanlıurfa'da Fırat Nehri'ne giren çocuk boğuldu

Şanlıurfa'da Fırat Nehri'ne giren çocuk boğuldu

Şanlıurfa'da Fırat Nehri'ne giren çocuk boğuldu

Şanlıurfa'da Fırat Nehri'ne giren çocuk boğuldu

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Fırat Nehri Şanlıurfa

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