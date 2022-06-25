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Şanlıurfa'da Göbeklitepe Cup Bölgesel Okçuluk Turnuvası başladı

25.06.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da Göbeklitepe Cup Bölgesel Okçuluk Turnuvası başladı

Şanlıurfa'da düzenlenen Göbeklitepe Cup Bölgesel Okçuluk Turnuvası başladı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Şanlıurfa Okçuluk Spor Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen turnuvaya, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin ve Bingöl'den 120 sporcu katılıyor.

Şanlıurfa 11 Nisan Spor Kompleksi'nde minikler, yıldızlar, küçükler, gençler ve büyükler kategorilerinde sporcuların yarışacağı turnuva, yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi Murat Alkan, AA muhabirine, Göbeklitepe Cup Bölgesel Okçuluk Turnuvası'nın ilkini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Amaçlarının bölgede okçuluk sporunu geliştirmek olduğunu dile getiren Alkan, turnuvayı her yıl yapmayı planladıklarını belirtti.

Gaziantep Okçuluk Kulübü Antrenörü Mehmet Turgut Karacan ise bölgede böyle bir turnuvanın düzenlenmesinin çok güzel olduğunu kaydetti.

Turnuvaya 42 sporcu ile katıldıklarını dile getiren Karacan, amaçlarının bu turnuvalarla hem bölgeye hem ülkeye iyi sporcular kazandırmak olduğunu aktardı.

Sporculardan Defne Demirpençe de bu tür turnuvaların kendilerini Türkiye şampiyonalarına hazırlanmaları için iyi bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Şanlıurfa'da Göbeklitepe Cup Bölgesel Okçuluk Turnuvası başladı

Şanlıurfa'da Göbeklitepe Cup Bölgesel Okçuluk Turnuvası başladı

Şanlıurfa'da Göbeklitepe Cup Bölgesel Okçuluk Turnuvası başladı

Şanlıurfa'da Göbeklitepe Cup Bölgesel Okçuluk Turnuvası başladı

Şanlıurfa'da Göbeklitepe Cup Bölgesel Okçuluk Turnuvası başladı

Şanlıurfa'da Göbeklitepe Cup Bölgesel Okçuluk Turnuvası başladı

Şanlıurfa'da Göbeklitepe Cup Bölgesel Okçuluk Turnuvası başladı

Şanlıurfa'da Göbeklitepe Cup Bölgesel Okçuluk Turnuvası başladı

Şanlıurfa'da Göbeklitepe Cup Bölgesel Okçuluk Turnuvası başladı

Şanlıurfa'da Göbeklitepe Cup Bölgesel Okçuluk Turnuvası başladı

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