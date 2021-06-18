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Şanlıurfa'da kulaklı orman baykuşu yavrusu koruma altına alındı

18.06.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da kulaklı orman baykuşu yavrusu koruma altına alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ağaçta asılı kalan yavru "kulaklı orman baykuşu" koruma altına alındı.

Hürriyet Caddesi'nde ağaçta asılı kalan baykuşu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, hayvanı bulunduğu yerden indirdi.

Kulaklı orman baykuşunu itfaiye müdürlüğüne götürerek besleyen ekipler, durumu Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.

Yavru baykuşun rehabilitasyon sürecinin ardından doğal ortamına salınacağı öğrenildi.

İtfaiye eri Abdullah Parlak, "Yuvasından düştüğünü tahmin ediyoruz. Kuşu indirdikten sonra baykuşu almaları için Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bilgi verdik. Bu arada aç olabileceği düşüncesiyle beslemesini yaptık ki yetkililer gelip yeniden doğaya kazandırsınlar. Yetkililer türünün kulaklı orman baykuşu olduğunu söyledi. Bölgede nadir görülen türlerden olduğu söylendi." diye konuştu.

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Şanlıurfa'da kulaklı orman baykuşu yavrusu koruma altına alındı

Şanlıurfa'da kulaklı orman baykuşu yavrusu koruma altına alındı

Şanlıurfa'da kulaklı orman baykuşu yavrusu koruma altına alındı

Şanlıurfa'da kulaklı orman baykuşu yavrusu koruma altına alındı

Şanlıurfa'da kulaklı orman baykuşu yavrusu koruma altına alındı

Şanlıurfa'da kulaklı orman baykuşu yavrusu koruma altına alındı
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