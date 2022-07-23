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Şanlıurfa'da sıcaktan bunalan atlar Fırat Nehri'nde serinletildi

23.07.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da sıcaktan bunalan atlar Fırat Nehri'nde serinletildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bazı vatandaşlar, tarım ve yük taşımada kullandıkları atlarını Fırat Nehri'nde serinletti.

Hava sıcaklığının 38 derece ölçüldüğü kentte vatandaşlar öğle saatlerinde dışarı çıkmamaya çalışırken, sıcak havadan hayvanlar da olumsuz etkileniyor.

Birecik'te bazı vatandaşlar, tarım ve yük taşımada kullandıkları ve sıcaktan etkilenen atlarını Fırat Nehri'nde serinletiyor. Nehirde atlarıyla yüzen vatandaşlar da soğuk suda serinliyor.

At sahibi Hüseyin Eryıkar, AA muhabirine, "Son günlerde havalar çok ısındı. İnsanlar gibi hayvanlar da sıcak havadan etkileniyor. Ben de atımı Fırat Nehri'ne getirerek yüzdürüyorum. Atım bu şekilde daha dinç oluyor ve rahatlıyor." dedi.

Şanlıurfa'da sıcaktan bunalan atlar Fırat Nehri'nde serinletildi

Şanlıurfa'da sıcaktan bunalan atlar Fırat Nehri'nde serinletildi

Şanlıurfa'da sıcaktan bunalan atlar Fırat nehrinde serinledi

Şanlıurfa'da sıcaktan bunalan atlar Fırat nehrinde serinledi

Şanlıurfa'da sıcaktan bunalan atlar Fırat nehrinde serinledi

Şanlıurfa'da sıcaktan bunalan atlar Fırat nehrinde serinledi

Şanlıurfa'da sıcaktan bunalan atlar Fırat nehrinde serinledi

Şanlıurfa'da sıcaktan bunalan atlar Fırat nehrinde serinledi

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