YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Şarkıcı Koray Avcı, Elbistan Festivali'nde sahne aldı

Şarkıcı Koray Avcı, Elbistan Festivali'nde sahne aldı

29.07.2022 02:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Koray Avcı, Elbistan Festivali'nde sahne aldı

Kahramanmaraş'ta Aşık Mahzuni Şerif anısına gerçekleştirilen Elbistan Festivali’nin dördüncü gününde şarkıcı Koray Avcı, konser verdi.

Elbistan Belediyesince ilçe ekonomisinin canlandırılması ve tanıtımına katkı sunulması amacıyla ikinci kez Pınarbaşı Mesire Alanı'nda düzenlenen festivalde şarkıcı Koray Avcı, sahne aldı.

Katılımın ücretsiz olduğu, hayranlarının oldukça ilgi gösterdiği konsere at ile gelen Avcı, Aşık Mahzuni Şerif'in türkülerinin de bulunduğu çok sayıda eseri seslendirdi. Sanatçının şarkılarına hayranları da eşlik etti.

Programın ardından Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yörede yetiştirilen ve hasadı yapılan lavanta demetini Avcı'ya takdim etti.

Program sonrası Avcı ile basın toplantısı düzenleyen Gürbüz, festivalin coşkuyla devam ettiğini dile getirdi.

Şarkıcı Koray Avcı'yı Elbistan'da ağırlamanın kendileri için büyük mutluluk olduğunu ifade eden Gürbüz, "Koray Bey'den önce sahne alan çok kıymetli sanatçılarımız oldu. 500 binin üzerinde bir katılım oldu. Konser alanına atla gelmesi bizler için jest oldu. Elbistan, Dulkadiroğlu Devleti'nin bakiyesi. Dolayısıyla burası devlet başkentliği yapmış bir şehir. Dolayısıyla böyle bir giriş yakıştı. Biz ayın sonunda final yapacağız. Çok kıymetli sanatçılarımızı ağırlayacağız. Elbistan, tarihi günlerini yaşıyor. Ben böyle bir heyecanı hemşehrilerimle paylaştığım için çok mutluyum." diye konuştu.

Elbistan'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Avcı, Gürbüz'e sanata ve sanatçıya verdiği önemden dolayı teşekkür etti.

Festivalde bu akşam Ali Kınık, 30 Temmuz’da Demet Akalın, 31 Temmuz’da Della Miles ve Yavuz Bingöl sahne alacak.

Şarkıcı Koray Avcı, Elbistan Festivali'nde sahne aldı

Şarkıcı Koray Avcı, Elbistan Festivali'nde sahne aldı

Şarkıcı Koray Avcı, Elbistan Festivali'nde sahne aldı

Şarkıcı Koray Avcı, Elbistan Festivali'nde sahne aldı

Şarkıcı Koray Avcı, Elbistan Festivali'nde sahne aldı

Şarkıcı Koray Avcı, Elbistan Festivali'nde sahne aldı

Şarkıcı Koray Avcı, Elbistan Festivali'nde sahne aldı

Şarkıcı Koray Avcı, Elbistan Festivali'nde sahne aldı

Şarkıcı Koray Avcı, Elbistan Festivali'nde sahne aldı

Şarkıcı Koray Avcı, Elbistan Festivali'nde sahne aldı

Şarkıcı Koray Avcı, Elbistan Festivali'nde sahne aldı

Şarkıcı Koray Avcı, Elbistan Festivali'nde sahne aldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Koray Avcı mehmet gürbüz

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 29 Temmuz Cuma

İmsak
03:49
Sabah
05:26
Öğle
12:44
İkindi
16:33
Akşam
19:51
Yatsı
21:21
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

10.000 km uzakta, evli ve yaşını gizleyen bir adamla nişanlı!

10.000 km uzakta, evli ve yaşını gizleyen bir adamla nişanlı!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.