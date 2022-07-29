Şarkıcı Koray Avcı, Elbistan Festivali'nde sahne aldı

Kahramanmaraş'ta Aşık Mahzuni Şerif anısına gerçekleştirilen Elbistan Festivali’nin dördüncü gününde şarkıcı Koray Avcı, konser verdi.

Elbistan Belediyesince ilçe ekonomisinin canlandırılması ve tanıtımına katkı sunulması amacıyla ikinci kez Pınarbaşı Mesire Alanı'nda düzenlenen festivalde şarkıcı Koray Avcı, sahne aldı.

Katılımın ücretsiz olduğu, hayranlarının oldukça ilgi gösterdiği konsere at ile gelen Avcı, Aşık Mahzuni Şerif'in türkülerinin de bulunduğu çok sayıda eseri seslendirdi. Sanatçının şarkılarına hayranları da eşlik etti.

Programın ardından Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yörede yetiştirilen ve hasadı yapılan lavanta demetini Avcı'ya takdim etti.

Program sonrası Avcı ile basın toplantısı düzenleyen Gürbüz, festivalin coşkuyla devam ettiğini dile getirdi.

Şarkıcı Koray Avcı'yı Elbistan'da ağırlamanın kendileri için büyük mutluluk olduğunu ifade eden Gürbüz, "Koray Bey'den önce sahne alan çok kıymetli sanatçılarımız oldu. 500 binin üzerinde bir katılım oldu. Konser alanına atla gelmesi bizler için jest oldu. Elbistan, Dulkadiroğlu Devleti'nin bakiyesi. Dolayısıyla burası devlet başkentliği yapmış bir şehir. Dolayısıyla böyle bir giriş yakıştı. Biz ayın sonunda final yapacağız. Çok kıymetli sanatçılarımızı ağırlayacağız. Elbistan, tarihi günlerini yaşıyor. Ben böyle bir heyecanı hemşehrilerimle paylaştığım için çok mutluyum." diye konuştu.

Elbistan'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Avcı, Gürbüz'e sanata ve sanatçıya verdiği önemden dolayı teşekkür etti.

Festivalde bu akşam Ali Kınık, 30 Temmuz’da Demet Akalın, 31 Temmuz’da Della Miles ve Yavuz Bingöl sahne alacak.