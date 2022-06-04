MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şarkıcı Zara'nın son paylaşımı olay oldu! Günden güne değişiyor

Şarkıcı Zara'nın son paylaşımı olay oldu! Günden güne değişiyor

04.06.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Halk Müziği'nin güçlü seslerinden olan Zara, gerçek adıyla Neşe Yılmaz son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından çokça söz ettiriyor. Zara yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Türk Halk Müziği'nin güçlü seslerinden olan Zara, değişimiyle gündemde. Yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çeken ünlü türkücü güzelliği ile hayran bıraktı.

624df722e4bfdd0668ffd3fb

Asıl adı Neşe Yılmaz olan Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Zara, sosyal medya hesabında son halini sevenlerinin beğenisine sundu.
624df720e4bfdd0668ffd3f3

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı, yeni şarkısının tanıtımı için verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.

285521234_1169710843602278_1606180275462756777_n

Zara'nın paylaşımı kısa sürede binlerce yorum alırken pek çok takipçisi ünlü şarkıcıyı prensese benzetti.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Balıkesir'de korkutan deprem!

Balıkesir'de korkutan deprem!

Ortalık sıcaktan değil, Ronaldo transferiyle kavrulacak!

Ortalık sıcaktan değil, Ronaldo transferiyle kavrulacak!

Almanya'dan kritik Rusya açıklaması!

Almanya'dan kritik Rusya açıklaması!

Özdağ'dan Beyazıt Öztürk tweeti: Saniyeler içinde geri sildi

Özdağ'dan Beyazıt Öztürk tweeti: Saniyeler içinde geri sildi

11 yıl önce berbere gitti hayatı karardı

11 yıl önce berbere gitti hayatı karardı

Türkiye onları konuşmuştu... Yufkacı Muammer ile elti Hamide boşandı

Türkiye onları konuşmuştu... Yufkacı Muammer ile elti Hamide boşandı

İlginizi Çekebilir

Herkesten ilişkisini gizledi! “Cinsel hayatımız inanılmaz”

Herkesten ilişkisini gizledi! “Cinsel hayatımız inanılmaz”

Onları gören anında boğulma numarası yapıyor

Onları gören anında boğulma numarası yapıyor

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Vücudu yağ yakma makinesine dönüştürecek!

Vücudu yağ yakma makinesine dönüştürecek!

İçindekileri bilseniz elinizi sürmezsiniz!

İçindekileri bilseniz elinizi sürmezsiniz!

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.