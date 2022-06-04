Şarkıcı Zara'nın son paylaşımı olay oldu! Günden güne değişiyor

Türk Halk Müziği'nin güçlü seslerinden olan Zara, değişimiyle gündemde. Yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çeken ünlü türkücü güzelliği ile hayran bıraktı.

Asıl adı Neşe Yılmaz olan Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Zara, sosyal medya hesabında son halini sevenlerinin beğenisine sundu.



Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı, yeni şarkısının tanıtımı için verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.

Zara'nın paylaşımı kısa sürede binlerce yorum alırken pek çok takipçisi ünlü şarkıcıyı prensese benzetti.